Amandine Petit, son grand méa culpla: Elle répond à la grande polémique Miss France, « J’ai compris »

Amandine Petit reconnaît son erreur. En effet, la nouvelle Miss France 2021 admet avoir fait un très mauvais choix. Face aux journalistes, la reine de beauté tente de s’expliquer. Car depuis quelques jours, un dossier fait la une de l’actualité. La jeune femme aurait choqué certains internautes. Parfaitement consciente de la situation, Amandine Petit s’explique. LD People vous livre quelques extraits de cette interview sous forme de mea culpa.

Amandine Petit : déjà la polémique

Un difficile apprentissage

Depuis son sacre en décembre dernier, Amandine Petit fait désormais partie des personnages les plus suivis de l’Hexagone. Chacune de ses interventions, chacune de ses prises de parole et chacun de ses déplacements font l’objet d’une grande couverture médiatique. Dès lors, la prudence s’impose. Ainsi, la jolie brune aurait commis une grande erreur selon certains détracteurs. En effet, Amandine Petit a pris part à un événement dans un centre commercial. Lors d’un déplacement dans l’Est de la France, un grand supermarché de la région l’avait effectivement invitée.

Mais en pleine crise de la pandémie, les images ont beaucoup de mal à passer. Face aux journalistes de télé magazine, Amandine Petit présente ses excuses les plus sincères. » J’ai compris que les restaurateurs, les dirigeants de lieux de culture contraints la fermeture aient été choqués « . Néanmoins, elle tient également à expliquer les circonstances de cette visite très polémique. Et surtout, elle admet avoir très bien compris la leçon. LD People vous explique tout.

Doucement, mais sûrement…

Amandine Petit vit désormais dans un véritable tourbillon. Ainsi après avoir décroché la couronne de plus belle femme de France, son agenda ressemble à un véritable parcours du combattant. Dès lors, elle ne se rend pas toujours compte de tout ce qui l’entoure. Concernant cette visite dans un supermarché, elle tient ainsi à faire quelques précisions. » Je n’étais pas maître de la situation. J’étais juste invitée. Il faut faire en sorte que ce genre de chose ne se reproduise pas « . La jeune femme explique ainsi seulement suivre le mouvement pour l’instant. Mais elle affirme apprendre très vite. Ainsi, Amandine Petit se veut » positive « et affirme tout faire » pour redoubler d’inventivité « . De cette manière, elle a l’espoir de garder une certaine proximité avec ses fans. Mais avant toute chose, elle revient sur sa prise de conscience.

» Je regrette que les commerces, les théâtres, les monuments ne soient pas ouverts. Je me ferais une joie de tout découvrir (…) « . Car pour l’instant, Amandine Petit doit comme tous les Français se soumettre aux règles en vigueur. En attendant, elle profite des nombreux messages reçus par ses fervents admirateurs. Amandine Petit reconnaît également être un peu dépassée par les événements. Et pour l’instant, elle continue son apprentissage. Même si pour cela, elle doit donner beaucoup de sa personne. » Un trop-plein de fatigue peut me faire perdre le sourire. Je ressens beaucoup de stress quand je vais sur un plateau télé « . En tout cas, la nouvelle Miss France semble tirer les conséquences de ses erreurs. Et comme toujours, cela semble être le meilleur moyen pour avancer, doucement, mais sûrement.