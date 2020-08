Amber Heard en pleine polémique sur ses tenues « inappropriées », elle riposte fortement

Amber Heard, l’ex-femme de Johnny Depp, pensait sûrement enfin s’éloigner des scandales à répétition et malheureusement, c’est pendant ses vacances en Turquie qu’elle doit faire face à des internautes offusquée par sa tenue.

Ver esta publicación en Instagram On my way to steal your toilet paper… Una publicación compartida de Amber Heard (@amberheard) el 24 Mar, 2020 a las 12:12 PDT

Il n’aura pas fallu longtemps à l’actrice Amber Heard pour retomber au coeur d’une nouvelle polémique. Alors qu’elle visitait une mosquée à Istanbul, elle a posté une photo d’elle sur les réseaux sociaux que de nombreux internautes ont jugés inappropriés. Mais la jeune blonde n’a pas froid aux yeux et ne se laisse jamais intimider.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amber Heard (@amberheard) el 18 Ago, 2020 a las 3:26 PDT

“Spent the day wandering around the magic of Istanbul’s mosques and couldn’t be more in love with this gorgeous city…” soit en anglais : “je passe ma journée à me balader autour des mosquées magiques d’Istanbul et je suis plus qu’amoureuse de cette ville magnifique”. C’est il y a quatre jour, lundi 16 août, qu’Amber Heard partageait ce moment sur Instagram. Sur le cliché, Amber Heard porte une robe beige, ses épaules sont recouvertes d’une chemise à manche longue ton sur ton et elle a revêtue sa tête d’un foulard couleur fushia. Pas de maquillage ni aucun accessoire glamour sur cette photo : Amber Heard resplendit et semble plus naturelle que jamais. Elle se tenait debout non pas à l’intérieur de la mosquée Süleymaniye mais à l’extérieur de celle-ci.

Des donneurs de leçons irrespectueux du corps des femmes

Et pourtant, ce post qui se voulait positif et admiratif de la ville d’Istanbul a entraîné une multitude de messages haineux et moqueurs. A croire que l’attention des internautes ne s’est pas dirigée là où il fallait. Car ce qui a tant choqué certains d’entre eux, ce sont les tétons de l’actrice qui l’on distingue à peine. Il faut vraiment avoir l’esprit mal placé pour les remarquer car sa robe n’est pas transparente du tout. Et c’est donc le fait qu’elle ne porte pas de soutien-gorge qui agitent autant les donneurs de leçons qui n’ont rien compris. Car si se couvrir les bras, la poitrine et la tête est un signe de respect quand on visite un lieu saint, rien n’oblige les femmes à porter des soutien-gorges.

La star d’Aquaman ne s’attendait sûrement pas à ce scandale, ni à ce qui a suivi ensuite. Car non seulement les internautes se sont permis de commenter dans le détail sa tenue, mais en plus, cela a été relayé par des sites internet américains comme micky.com. Elle répond d’ailleurs directement à ce journaliste sur son compte twitter : « Les mosquées, comme les musées et les églises, sont des lieux normaux où il est parfois obligatoire de porter des foulards. Mystère résolu ».

Ces préjugés viennent de la culture du vi ol

La pression des hommes pour que les femmes portent des soutien-gorge est une réelle préoccupation. Même d’un point de vue médical, des spécialistes ont récemment prouvé que porter un soutien-gorge ne servait à rien. Les femmes l’ont compris : en France, comme le révélait récemment un sondage Ipsos repris par le quotidien le Parisien, une jeune femme sur six ne porte jamais de soutien-gorge. “Mais cette libération ne va pas de soi et rencontre « encore de nombreux freins culturels », note François Kraus. Les poi trines féminines restant hyper-s*xualisées dans notre société, la charge érotique qui leur reste attachée restreint encore fortement la liberté vestimentaire des femmes dans l’espace public, en les surexposant, notamment, à des risques de harcèlement ou d’agression s*xuelle…” Des préjugés mal placés révélant encore une fois «l’ancrage de la culture du vi ol» dans notre société.

Alix Brun