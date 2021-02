Amel Bent, absolument sublime sans vêtements, elle est canonissime!

Il y a beaucoup de chance qu’Amel Bent soit une fois de plus sur le point de vous éblouir ! En effet, la chanteuse a décidé de s’afficher en mode sauvage. Cette fois-ci, il n’est pas question de robe de soirée ou de tenues issues des plus grands couturiers. La mère de famille s’assume au naturel et en toute légèreté. Rarement, l’une de ses photos, aura créé un tel événement. De plus, la trentenaire est tout simplement splendide. Dès lors, les réactions ne se font pas attendre. LD People vous présente cette publication.

Amel Bent : ses fans restent bouche bée

Un changement radical

Depuis peu, Amel Bent s’affiche totalement métamorphosée. Ainsi, l’artiste apparaît avec une toute nouvelle silhouette bien amincie depuis quelques mois. Dès lors, elle n’hésite plus à mettre se mettre en valeur. Pour preuve, ses choix de tenues ont véritablement évolué. Elle ose désormais des formes et des coupes plus légères, laissant dévoiler sa ligne retrouvée. La coach de The Voice fait donc tourner les têtes. Chacune de ses apparitions fait véritablement craquer ses followers.

Sur la toile, Amel Bent offre régulièrement des photos qui la mettent véritablement en valeur. À chaque fois, c’est d’ailleurs un véritable carton ! Les commentaires positifs affluent par centaines, tout comme les réactions d’admirations et de félicitations. Récemment, Amel Bent vient de franchir une nouvelle étape en en montrant encore un peu plus. Après les robes près du corps, et les tenues de soirée, la célèbre interprète va encore plus loin. LD People vous dévoile tout.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent)

Amel Bent ose !

Sur son compte Instagram, Amel Bent prend la pause lors d’un shooting photo. Elle est tout simplement magnifique. Sa coiffure parfaitement bouclée, rehausse la finesse de ses traits pourtant dans la pénombre. Son pantalon entrouvert, laisse également apparaître une étoffe d’une blancheur impeccable. Pour le haut, tout est réalisé dans la légèreté. Amel Bent est totalement resplendissante ! Toute l’équipe technique l’entoure afin de faire de cette séance photo un grand moment. Et visiblement, le but est atteint. Car les commentaires sont tous très élogieux. Les followers paraissent véritablement bluffés par son look et par sa beauté. Certains n’hésitent ainsi pas à faire remarquer sa taille de guêpe et sa nouvelle silhouette. Pour l’une de ses fans, Amel Bent fait » partie de ces personnes qui s’embellissent avec le temps « .

Apparemment, le temps n’a pas d’emprise sur elle. Et comme le bon vin, elle se bonifie avec l’âge. Du haut de ses 35 ans, Amel Bent crève donc littéralement l’écran. Et ce, pour le plus grand bonheur de sa communauté totalement addicte de ses publications. En plus de ses nombreux succès musicaux, et de sa participation à l’émission phare de TF1, The Voice, Amel Bent est aussi une des stars des réseaux sociaux. D’ailleurs, le nombre de likes et de commentaires sont une fois de plus là pour le démontrer. La chanteuse ne laisse vraiment donc personne insensible. En tout cas, ses plusieurs centaines de milliers de followers sont une fois de plus ravis de ce joli cadeau offert par la belle brune en ce début d’année.