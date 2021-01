Amel Bent actrice, elle débarque dans la seconde saison de Validé, nous avons les infos !

Amel Bent est prête à s’ouvrir à d’autres horizons artistiques. Si vous avez l’habitude de l’entendre chanter, vous allez aussi bientôt avoir l’habitude de la voir jouer dans des films ou des téléfilms. La rédaction de LD People va vous dire dans quoi elle apparaîtra bientôt.

Amel Bent dans la seconde saison de Validé

Il y a quelques semaines maintenant, Amel Bent s’est essayée à la comédie. En effet, la chanteuse sera à l’affiche du téléfilm “Les sandales blanches”, dont la date de diffusion est prévue pour lundi 25 janvier sur France 2. Une première qui n’a pas été aussi simple que ça pour la jeune femme : “C’était une première fois pour moi, ça m’a fait peur. J’étais pétrifiée mais au fur et à mesure, en allant chercher ‘’empathie et la bienveillance des gens de l’équipe, j’ai appris à me détendre. J’ai beaucoup travaillé pour ce rôle. Plus je suis préparée, moins j’ai peur, en théorie. Je veux mériter ce pour quoi je travaille“.

Amel Bent débarque comme actrice dans la série de Franck Gastambide, “Validé” https://t.co/0hpExLLJE0 pic.twitter.com/AeJbN7NzzN — Télé 7 Jours (@Tele7) January 6, 2021



Mais elle ne s’arrête pas là. En effet, dans une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs, Amel Bent a également fait une déclaration surprenante. En effet, Franck Gastambide, lui a proposé de faire partie du casting de la saison deux de sa série “Validé” : “Je ferai une apparition dans la saison 2 de Validé. Franck Gastambide m’a dit ‘j’ai appris que t’étais actrice, il faut que tu viennes jouer dans la série’. C’est super cool” a-t-elle notamment déclaré. Une chose est certaine, la sortie de cette seconde saison est attendue par de nombreuses personnes et par la rédaction de LD People également.

Amel Bent, cible de critiques sur son poids

Comme vous le savez sûrement, les stars sont scrutées sous toutes les coutures. Trop maigres, trop généreuses, tout est bon pour pouvoir s’en prendre à elles. Il y a quelques jours maintenant, Amel Bent a fait les frais des internautes un peu virulents. En effet, certains ne supportent pas de la voir belle et épanouie dans son corps : “On dirait que j’ai perdu 20 kilos, mais je n’ai pas perdu un gramme depuis cet été. J’ai juste la chance de travailler avec une personne qui respecte ma morphologie et prend en considération mes complexes en mettant mes atouts en valeur” a-t-elle notamment dit.

Amel Bent : après des réflexions sur son poids, elle fait une mise au point https://t.co/Kye4z82YPt pic.twitter.com/5FrjnvbEcc — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) October 7, 2020



Amel Bent tient à rappeler que le poids de quelqu’un n’est pas important, qu’il faut regarder plus loin que ça : “Que je prenne ou perde de poids ne me définit pas en tant qu’artiste, en tant que femme, ou en tant que mère. (…) Je suis la seule habitante de ce corps qui est le mien”. Elle déclare enfin, qu’elle est certaine que ceux qui prennent le temps de la critiquer pour avoir trop maigri, sont les mêmes qui disaient le contraire avant : “Le pire, et j’en mettrai ma main à couper, c’est que ceux qui me disent que j’ai trop maigri sont les mêmes qui me traitent de grosse quand je prends du poids”. La rédaction de LD People en tout cas trouve la chanteuse très bien comme elle est.