Amel Bent “sacrifices” & “Souffrances”, des confidences poignantes pour sa maman, c’est touchant

Amel Bent à l’habitude de faire passer des messages sur les réseaux sociaux. Si parfois elle pousse de gros coups de gueule, elle peut aussi faire de magnifique déclarations. Cette fois-ci, elle rend hommage à sa maman qui a anniversaire. Explications.

La belle déclaration d’amour d’Amel Bent pour sa maman

Sur son compte Instagram, Amel Bent a décidé de rendre hommage à sa maman qui célèbre son anniversaire : “Ce qu’elle est en tant que femme, est et restera mon plus grand héritage” commence-t-elle par dire notamment. Elle montre ensuite toute l’admiration qu’elle a pour celle qui l’a mise au monde : “Si elle me le permettait, je vous raconterai son histoire, la nôtre, et comme nos épreuves nous ont rendu les femmes courageuses et indépendantes que nous sommes, au prix de tellement de sacrifices et de souffrances… si vous saviez… Mais tout cela lui appartient, nous appartient !”.

Amel Bent termine son propos en revenant sur le parcours qu’elle et sa maman ont pu traverser durant toutes ces années : “Tu n’as jamais été riche maman et pourtant je me sens riche moi, et depuis toujours car il y a des choses qu’on achète pas mais qui valent tout l’or du monde… Il faut savoir célébrer les gens qu’on aime et qui nous inspirent… Je te célèbre maman aujourd’hui… c’est ton jour… bon anniversaire“. Une belle déclaration d’amour qui pourrait même devenir les paroles d’une chanson, qui sait.

Amel fait une grosse mise au point sur son poids

Les récentes photos d’Amel Bent avaient fait parler les internautes, qui pensaient que la chanteuse avait perdu du poids. Mais ce n’est pas vrai, c’est elle-même qui le dit : “C’est vrai, on dirait que j’ai perdu 20 kg, et pourtant, je n’ai pas perdu un gramme depuis cet été. J’ai juste la chance de travailler avec une personne qui respecte ma morphologie et prend en considération mes complexes et qui surtout sait mettre en valeur mes atouts” explique-t-elle.

Finalement, elle explique qu’elle est maître de son corps et que personne ne devait lui dire quoi faire : “Mes valeurs et mes convictions ne se comptent pas en grammes. Que je prenne ou perde du poids ne me définit pas en tant qu’artiste, en tant que femme ou en tant que mère. Jusqu’à preuve du contraire, je suis la seule habitante de ce corps qui est le mien et je suis la seule personne qui doive s’y sentir bien. Le pire, et j’en mettrais ma main à couper, c’est que ceux qui me disent que j’ai trop maigri sont les mêmes qui me traitent de grosse quand je prends du poids”. Voilà qui est dit.