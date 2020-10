Amel Bent ajoute un nouveau talent à sa liste, "officiellement" reconvertie, cette énorme annonce !

Amel Bent peut à présent se présenter en tant que chanteuse mais aussi en tant qu’actrice. En effet, elle a découvert le 16 octobre dernier qu’elle avait son CV en ligne en tant que comédienne. Une surprise qui l’a réjouit et qui nous oblige à vous rappeler qu’Amel Bent a décroché le premier rôle dans un téléfilm. En effet, la diva jouera la comédie pour la première fois sur France 3.

Amel Bent se lance dans une carrière parallèle à la chanson

Amel Bent commence sa carrière en 2004 grâce à ses fans. Son apparition dans La Nouvelle Star est une révélation pour eux. Portée par l’enthousiasme de son public et par sa passion, elle sortait son premier album la même année. Et depuis, le succès est au rendez-vous pour la star. Amel Bent enchaîne les albums, les tournées et les émissions de télévision. Passionnée de mode, elle prend également la pose lors de shooting photos sublimes. Des images qu’elle offre à ses fans en publiant quelques clichés savoureux sur Instagram. Mais la grande nouvelle c’est bien qu’elle soit dorénavant considérée comme une actrice.

En effet, Amel Bent accepte de jouer un rôle dans un téléfilm de Christian Faure. Il s’agit d’une adaptation d’un livre magnifique sur l’enfance et l’ascension de celle que l’on surnommait la diva des banlieues. Les sandales blanches sera donc bientôt à la télévision et dans le rôle de cette diva, la belle Amel Bent.

Une histoire bouleversante et un rôle fait pour elle

Malika Bellaribi écrivait Les sandales blanches pour raconter son histoire. Celle d’une petite fille qui a grandi dans un bidonville dans une banlieue de Nanterre. Qui se fait percuter par un camion lorsqu’elle a trois ans et se retrouve privée de l’usage de ses jambes pendant un long moment. Mais ses hospitalisations et ses convalescences chez les bonnes sœurs lui permettent de découvrir les chants sacrés. Cette découverte lui donnera envie de chanter et la suite, vous la découvrirait avec Amel Bent à la télévision. Ou en lisant ce livre, paru en 2008.

Amel Bent épate ses fans par l’étendue de ses talents artistiques

Amel Bent est ravie d’avoir été choisi pour interpréter le personnage de Malika Bellaribi. Car pour elle non plus la vie n’a pas été facile avant qu’elle puisse se réfugier dans sa passion. En revanche, certainement pas aussi difficile que la vie de Malika Bellaribi. En effet, Amel Bent disait à sa mère à quel point elle était fier d’elle, sur Instagram. Montrant une facette d’elle vulnérable et fragile, la chanteuse a fait savoir à sa mère que le manque d’argent n’avait pas tant peser que ça sur son enfance. Car la vraie richesse est celle du cœur et qu’elle n’en a jamais manqué grâce à elle.

Le tournage du téléfilm sur la vie, et le livre, de Malika Bellaribi aurait déjà dû être fini à l’heure actuelle. En effet, il était prévu de le tourner en avril dernier. Mais la France était soumise à des mesures de confinement qui rendait impossible tout organisation de ce genre. En revanche, il a pu se dérouler au mois d’août. C’est donc dans le courant de l’année 2021 que les fans d’Amel Bent auront le plaisir de la découvrir se réinventer en tant qu’actrice.

Quelles surprises nous réserve encore la diva ?

Amel Bent était aussi présente dans les dernières saisons de The Voice. Ses fans sont donc également ravis de savoir qu’elle sera de retour pour la prochaine saison. Aux côtés de Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine, Amel Bent retrouvera son fauteuil rouge et ne cache pas son enthousiasme. En effet, ce n’est pas La Nouvelle Star mais c’est tout comme. Elle a donc l’opportunité de se retrouver à la place de ceux qui lui ont permis de réaliser ses rêves. De pourvoir donner l’opportunité à un candidat d’exprimer son talent et de le faire rayonner comme le sien rayonne aujourd’hui. Car les véritables artistes vivent de leurs arts. Il n’est pas possible de faire autrement, l’appel de la création est vitale.

Coach, chanteuse, modèle, danseuse et maintenant actrice. Quels talents Amel Bent va-t-elle encore dévoiler ? Et c’est sans compter ceux d’être une amie en or, une mère admirable, une épouse exemplaire et une fille modèle pour ses parents. Les fans d’Amel Bent ne cesseront jamais d’énumérer ses qualités et de se fasciner pour ses prestations artistiques.