Amel Bent amaigrie? Le coup de gueule de la chanteuse après des remarques sur son poids

Amel Bent a-t-elle perdu du poids ? D’après les derniers clichés publiés sur sa page Instagram, on pourrait le penser. La chanteuse, de son côté, dément avoir perdu des kilos. Et pousse un coup de gueule au passage !

Sur une publication Instagram, Amel Bent affiche un large sourire devant l’objectif, même si elle a eu quelques soucis, elle prend sur elle. La période estivale n’a pas été de tout repos, on pense aux déboires judiciaires de son compagnon, Patrick Antonelli. Au mois de juillet, le Businessman a été condamné à une période de quatre années d’emprisonnement dont deux ans ferme, et 100.000€ d’amende. Il a été reconnu coupable d’avoir accordé des permis de conduire contre de grosses sommes d’argent.

Amel Bent affiche une silhouette de rêve

Sur son compte Instagram, la chanteuse publie régulièrement des clichés et des vidéos. Amel Bent possède une grosse communauté de fans qui la soutiennent et lui délivre des messages d’amour. La jeune femme peut compter sur des ondes positives de la part de ses admirateurs. Le 6 octobre, Amel Bent a publié une série de photo où elle apparaît vraiment sublime, avec une taille mannequin. Elle semble vraiment très amincie. Suite à ces clichés, la chanteuse a reçu de nombreux messages élogieux de la part de ses nombreux fans. « Tu es canon ! », « Quelle superbe tenue, on ne te reconnaît pas », « Tu es rayonnante, j’adore ton nouveau style », « quelle grâce » … Voici quelques-uns des commentaires que l’on peut lire sous le post. « Un peu trop maigre mais belle », balance un internaute. Dans une story publiée le 7 octobre dernier, la chanteuse a voulu réagir et a poussé un coup de gueule.

La chanteuse n’a pas perdu de poids

La chanteuse certifie qu’elle n’a pas maigri depuis cet été. “C’est vrai, on a l’impression que j’ai perdu 20 kg et pourtant je n’ai pas perdu un gramme depuis cet été, explique Amel Bent, en publiant à nouveau un cliché de la série en question. J’ai juste la chance de travailler avec une personne qui respecte ma morphologie », indique-t-elle, en parlant du fameux styliste Jérôme Baud. De quoi appréhender l’avenir avec bonne humeur sans se remémorer de tristes souvenirs : « Elle est finie la période où on me disait ‘je vais te mettre une tunique pour cacher ton derrière’ ou ‘j’ai opté pour un truc très largeur, ça sera plus flatteur’“.

La mise au point d’Amel Bent

Dans une deuxième publication, Amel Bent a poussé un coup de gueule : « Mes valeurs et mes convictions ne se comptent pas en grammes. Que je prenne ou perde du poids ne me résume pas en tant qu’artiste ou en tant que femme ou en tant que mère ! Jusqu’à preuve du contraire, je suis la seule habitante de ce corps qui est le mien et je suis la seule personne qui doive s’y sentir bien. Merci ».