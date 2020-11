Amel Bent choque sa sœur et la toile, dans une tenue où elle en montre de trop! (On voit tout)

Amel Bent n’a pas fini de faire réagir la Toile sur sa perte de poids. En effet, la chanteuse n’avait jamais encore eu une silhouette si avantageuse. Et elle ne se prive pas de la mettre en valeur sur les réseaux sociaux. À travers des publications Instagram, les fans d’Amel Bent ont le souffle coupé. Car la chanteuse s’affiche dans des tenues plus éblouissantes les unes que les autres. Mais c’est une récente publication qui a mis sa sœur, Mélissa, en état de choc. Car c’est dans une tenue ultra-moulante qu’Amel Bent prend la pose. Une combinaison qui ne laisse que très peu de place à l’imagination.

Amel Bent dans une tenue plus osée que jamais

Amel Bent est au top de sa forme. À 35 ans et après deux grossesses, la chanteuse rayonne. Professionnellement aussi, elle irradie grâce à des morceaux qui deviennent des tubes. C’est le cas de son dernier single en duo avec Hatik, le rappeur révélé dans la série de Franck Gastambide, Validé. Ses fans n’ignorent pas qu’Amel Bent est amincie et absolument sublime. Mais ils n’avaient pas encore eu l’occasion de la voir porter une telle tenue sur Instagram. Une combinaison ultra-moulante qui met en valeur ses formes généreuses et sa taille fine. De quoi impressionner ses 626 000 abonnés ainsi que sa sœur. En effet, même sa sœur d’Amel Bent, Mélissa, est estomaquée par la tenue et la prestance de la chanteuse.

Dans les commentaires, les internautes sont partagés entre avoir le souffle coupé et les louanges. En revanche, Amel Bent répondra à sa sœur que les équipes de coiffure, de maquillage et de photographe rendent l’événement remarquable. Car le résultat est bien loin de son quotidien. Maman de deux petites filles, Amel Bent ne s’apprête évidemment pas de la sorte tous les jours. Elle aussi ne se lève pas toujours du bon pied et a des choses à faire pour entretenir sa maison avant de s’occuper d’elle. C’est ce que certains appellent “la magie d’Instagram” à laquelle l’on peut assister dans cette récente publication de la chanteuse.

Plus le temps passe et plus Amel Bent ose prendre la pose dans des tenues à couper le souffle

Mais Amel Bent n’en est pas à son coup d’essai pour éblouir ses abonnés sur les réseaux sociaux. Régulièrement, la chanteuse partage des shooting photos sublimes dans lesquels elle arbore des tenues splendides. Bien qu’il s’agisse de la première fois où elle porte une tenue aussi ajustée et près du corps, elle est capable de rayonner dans n’importe quel outfit. En effet, ses fans n’ont de cesse de la complimenter sur son physique, de même que sur ses talents musicaux. Et ils sont aussi nombreux à se demander si elle a un secret pour avoir minci de la sorte ou si c’est simplement le sport et une alimentation équilibrée qui lui permettent d’obtenir un tel résultat.