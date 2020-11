Amel Bent commet une erreur fatale avec ses filles, la chanteuse en a honte!

Amel Bent révèle à ses fans, sur Instagram, avoir commis une erreur avec ses filles. Maman de deux enfants adorables, Sofia et Hana, la chanteuse se rend compte trop tard de sa gaffe. En effet, elle aurait bien aimé pouvoir éviter le dérangement que cela a engendré dans son quotidien. Mais être parent n’est pas de tout repos, surtout avec des enfants en bas âge. Nous vous racontons tout sur cette péripétie qui arrive à Amel Bent, bien malgré elle.

Amel Bent était en dehors du temps

Amel Bent s’occupe de ses filles au maximum. C’est elle qui les lave, les habille, les accompagne à l’école et les y récupère, les couche et tout le reste. Les filles de la chanteuse ont respectivement 4 ans et 3 ans. Elles sont donc encore très dépendantes des attentions de leur maman. Mercredi 11 novembre, elles suivent donc les directives d’Amel Bent pour se lever et se préparer pour aller en classe. En effet, la chanteuse avait complètement oublié qu’elle aurait pu profiter de cette journée pour se reposer. Le 11 novembre est un jour férié ! Mais, totalement absorbée par la routine, Amel Bent oublie ce léger détail. Pire encore, elle ne se rend compte de son erreur qu’une fois arrivée devant les grilles de l’école de ses filles.

Une erreur banale et amusante

Une belle boulette dont la chanteuse pourra rire par la suite. Mais sur le moment, elle est prise d’un tel sentiment de honte qu’elle décide de le partager avec ses fans. Car les abonnés d’Amel Bent sur les réseaux sociaux sont une communauté soudée et bienveillante envers la star. Elle compte donc sur eux pour lui redonner le sourire. Et cela ne manque pas, elle reçoit d’innombrables messages de parents solidaires. Ils racontent à la vedette leurs erreurs similaires, pour le 11 novembre ou pour d’autres jours fériés antérieurs. De quoi aider Amel Bent à relativiser sa situation et se détacher de son sentiment de honte. En effet, c’est un phénomène courant pour les parents que de se laisser happer par la routine au point d’en oublier le calendrier.

Sofia et Hana se souviendront peut-être de l’erreur de leur maman mais elles seront les dernières à lui en tenir rigueur. Car les filles d’Amel Bent adorent leur maman et aimerait évidemment lui ressembler en tout point. Quitte à être parfois tête en l’air donc. Mais n’est-ce pas appréciable pour les fans d’Amel Bent de réaliser que le quotidien de la star peut ressembler au leur ? Effectivement, en dehors de ses milliers de disques vendus et de son talent incontesté pour le chant et la musique, elle reste un maman tout ce qu’il y a de plus banal. Une maman susceptible de faire parfois des erreurs et de s’en trouver honteuse. Amel Bent remercie ses fans de leurs messages de soutien suite à cette péripétie. Grâce à eux, elle se sent beaucoup moins seule.