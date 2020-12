Amel Bent de plus en plus maigre, “Transformation physique impressionnante” les internautes ont peur pour elle

Amel Bent est de plus en plus amincie. Ce physique que montre la jeune femme, inquiète certains fans de la chanteuse. En effet, certains la jugent dangereusement amincie. La rédaction de LD People va tout vous dire.

Le changement drastique d’Amel Bent

Il est loin le temps où Amel Bent revendiquait “ses formes et ses rondeurs” dans son morceau Ma philosophie. En effet, la jeune femme a débuté un changement drastique depuis près de deux ans. En 2018, c’est après un problème dans sa vie qu’elle perd près de 17 kilos : “Ma première grosse perte de poids a été involontaire puisque je me suis simplement sous-alimentée face à un problème personnel“. Mais depuis, c’est un choix. D’ailleurs, ces derniers temps, elle affiche une silhouette toujours plus fine. Il y a quelques heures, la chanteuse a pris la pose dans une robe moulante blanche, qui montre bien à quel point sa taille s’est amincie.

Amel Bent métamorphosée : son impressionnante perte de poids https://t.co/qj1W9RO14d — Closer (@closerfr) December 16, 2020

Les fans d’Amel Bent, sur les réseaux sociaux, n’ont pas mis longtemps avant de réagir. Ainsi, on pouvait notamment lire des messages comme : “Transformation physique impressionnante. J’en rêve“, Tu es splendide, un mélange de Amel, Beyoncé, et Ariana Grande“. Mais certains ont également peur pour la jeune femme et déclarent : “Super belle mais plus de perte de poids”, “Je préfère l’ancienne Amel même si t trop wahhhh sur la photo, “Arrête le régime”. Une chose est certaine, à la rédaction de LD People on trouve que la transformation physique de la chanteuse est impressionnante.

La chanteuse explique son passage raté au Téléthon

La dernière fois qu’on a pu voir Amel Bent à la télévision, c’était lors du dernier téléthon, début décembre. Malheureusement pour elle, tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, lors de son duo avec Hatik sur la chanson “Un, deux, trois”, la chanteuse a été victime d’un problème technique rendant sa voix quasi inaudible pour les spectateurs. Quelques heures après la jeune femme s’est expliqué : “Ce sont les aléas du direct. Ça peut arriver ! On n’a pas voulu interrompre la prestation car le plus important c’est ce pourquoi nous étions là ce soir et pendant notre prestation nous avons passé la barre des 8 millions d’euros et c’est ce que nous garderons en mémoire”.

Amel Bent : boulette et record… Retour sur sa prestation au Téléthon: Ce n’est pas la première fois… Il y a peu de temps, Amel Bent s’était souvenue de ce moment embarrassant qui s’était produit au Téléthon en 2005. “La honte”, avait déclaré… https://t.co/Vi27HEwAfm — Nathalie Dolivo (@Nathalie_Dolivo) December 5, 2020

Il faut dire que le téléthon ne porte pas chance à Amel Bent, qui avait déjà eu un petit problème lors d’une autre édition. Cette année là juste après avoir chanté, la jeune femme avait appelé les spectateurs à “voter” pour le Téléthon. Une maladresse que Nagui n’a pas apprécié : “C’est vrai qu’il y a des émissions où il faut voter. C’est pas grave… C’est surtout des émissions où même quand on perd, surtout quand on perd, on a une belle carrière” avait-il dit.