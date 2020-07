Amel Bent démonte « violemment » Lara Fabian devant les écrans, c’est impressionnant

Amel Bent: Les sévices du nouveau virus à amener les producteurs de The Voice à scinder en deux l’émission.

Toutefois, au cours de la dernière émission, la coach Amel Bent n’a pas apprécié l’attitude de Lara Fabian et l’a fait savoir. Découvrez ici ce qu’il s’est passé lors de la dernière émission de the Voice 9.

TF1 trouve une solution pour continuer la diffusion de The Voice 9

Amel Bent nous l’a fait comprendre, The Voice 9 ne compte pas s’arrêter malgré la pandémie qui sévit. Il n’est pas question de faire voir aux spectateurs des rediffusions de l’émission. Dans un tweet, Nikos Aliagas a renchéri en disant que « TF1 et ITV Studio France ont trouvé une meilleure solution ». D’après l’artiste, l’émission verra sa durée écourtée pour plus d’épisodes inédits. Cette solution prendra fin à la fin du combat contre la pandémie.

Que s’est-il passé le 28 mars 2020 à The Voice 9 ?

Il y a eu du remous au cours de ce numéro de l’édition 9 de The Voice. Pour la première battle, la décision est revenue à Amel Bent de choisir les combattants. Il s’agit de :

Sarah Schwab ;

et Fayz.

Ces deux candidats ont été sélectionnés pour s’affronter sur le morceau « Desert Rose » de Cheb Mami et Sting. À l’issue du combat opposant ses deux chanteurs en herbe, Amel Bent a décidé d’intégrer dans son équipe Fayz à la grande stupeur de tous. Une décision qui n’a pas plu au public. La coach a fait face aux multiples commentaires des internautes. Décelant le gros potentiel de Sarah, le public aurait voulu que la coach choisisse Sarah au lieu de Fayz.

Beaucoup pensent que la star fait des sélections qui ne cadrent pas avec les idéaux de The Voice. Pour la plupart des internautes, Amel Bent fait des choix communautaires, ce qui est en désaccord avec les principes de l’émission The Voice. Pour certains, ses erreurs de casting expriment sa décadence. Les internautes, dans des tweets, ont fustigé la sélection faite par la coach Amel Bent. Des internautes vont plus loin en disant qu’elle garde les plus mauvais dans son équipe et délaisse les bons éléments.

Cette réaction du public est des plus normales pour eux, car tous retrouvaient en Sarah les critères nécessaires pour rafler la première place de The Voice 9. Afin d’apaiser les esprits, Amel a justifié son choix porté sur Fayz à travers un message dans sa story Instagram. Pour elle, ce combat très beau l’a beaucoup éprouvé. « Ce duel entre Sarah et Fayz fut-elle belle demeure éprouvant pour moi. Il m’a fallu choisir entre ses deux artistes que j’aime beaucoup le meilleur ». Après cela, elle a adressé un message particulier au talent vaincu, Sarah, où elle lui faisait comprendre son désir de la revoir dans le monde de la chanson.

En attendant la semaine prochaine pour un nouveau numéro bien rempli, découvrons ce qui a conduit Amel Bent à recadrer Lara Fabian.

Une habitude de Lara Fabian irrite les nerfs d’Amel Bent

TF1 a montré un aperçu du prime prévu pour le 4 avril 2020. Dans cet extrait, nous y voyons Amel Bent qui lance à Lara Fabian « ça fait beaucoup là !... ». Qu’est-ce qui s’est passé ? Nous le saurons au cours de l’épreuve des KO.

Un retour sur le numéro précédent dont les statistiques sont sorties. En effet, le dernier épisode a réuni près de 5 031 000 personnes qui ont regardé the Voice 9 sur TF1.

Sur Instagram, une autre scène s’anime

Il s’agit du microbiologiste infectiologue, Professeur Didier Raoult. En effet, ce dernier a prodigué des conseils et recommandations qui se trouvent être mitigés. Ses prescriptions concernent le Covid-19 qui abat le monde, notamment la France. Pour le soutenir, il a le soutien indéfectible de la star Amel Bent ! Travaillant à Marseille, le professeur a suggéré la chloroquine comme traitement dans la cure pour les cas confirmés du coronavirus. En dépit de la polémique qu’à susciter sa recommandation au sein du corps des médecins son traitement contre ce virus a été approuvé par le gouvernement.

À la suite de cette autorisation, un communiqué de l’Agence du Médicament fait savoir que ce traitement ne sera administré qu’aux personnes affectées et hospitalisées du covid-19. Didier Raoult n’a pas pu s’empêcher d’adresser des remerciements à Olivier Véran, le ministre de la Santé pour son attention.

À cet effet, Amel Bent n’a pas manqué d’afficher son soutien au professeur via son compte Instagram. Tout en demandant à ses abonnées d’adopter les bonnes mesures en restant chez eux, elle a montré son soutien au célèbre chercheur de France. On pouvait lire sur sa story des remerciements pour la détermination et la patience dont a fait preuve le docteur Raoult. Aussi, elle n’est pas la seule à croire au traitement du docteur, de nombreux spécialistes de la santé ont la conviction qu’il s’agit du remède contre le covid-19.

Amel Bent a fait parvenir un message à sa communauté par rapport à la situation et aux mesures à respecter. Elle a dit : « Ce moment où l’on ne peut plus se tenir la main, se faire des bises, encore moins se parler de près nous rapproche plus d’avantages. ». De belles paroles qui ravivent le cœur de toutes ces personnes qui liront ce beau et tendre message.