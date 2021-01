Amel Bent dévoile son plus grand secret sur Diam’s !

Quinze ans déjà qu’Amel Bent a réussi à se faire un nom dans le monde du show-business. Aujourd’hui, la chanteuse fait partie des véritables stars de la musique dans l’Hexagone. D’ailleurs, TMC lui a consacré une émission extraordinaire ce mercredi 27 janvier. La chaîne s’est intéressée à ce parcours hors du commun. Mais malgré ce succès, la chanteuse n’oublie pas d’où elle vient et surtout qui elle doit remercier. Car pour elle, tout a commencé grâce à Diam’s. En effet, Amel Bent se souvient de ce tube qui l’a véritablement lancée. LD People revient sur cette histoire et surtout sur ce secret longtemps caché.

Amel Bent : elle révèle tout sur sa relation avec Diam’s

Plus que deux amies

Amel Bent fait désormais partie des figures incontournables du monde de la musique française. Après avoir été révélée par La Nouvelle Star, il y a près de 15 ans, elle et aujourd’hui une artiste connue et reconnue. D’ailleurs, elle donne désormais ses conseils à la nouvelle génération. En tant que coach de The Voice, Amel Bent peut donc transmettre son savoir et son expérience. Mais comme les chanteurs en herbe qu’elle coach aujourd’hui, Amel Bent a elle aussi commencé tout en bas.

Elle se rappelle de ces années où tout était beaucoup plus difficile. Pourtant, la maman d’Hana et Sofia a pleine conscience d’avoir eu beaucoup de chance dans sa vie. Notamment, lorsqu’un jour, elle croise le chemin de Diam’s. Car la rappeuse a véritablement changé son existence. Sans cette rencontre, Amel Bent n’aurait peut-être tout simplement pas eu la même carrière. LD People vous explique pourquoi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent)

» On l’a écrite en 15 minutes «



Dès leur rencontre, Amel Bent et Diam’s vont devenir inséparables. En effet, les deux jeunes femmes se comprennent parfaitement. D’ailleurs, l’interprète de Ma philosophie explique comment a eu lieu ce rendez-vous d’une grande importance. » À l’époque j’ai 18 ans et j’ai besoin d’avoir une chanson qui me raconte, moi. J’avais vraiment envie de dire aux gens qui je suis « . Dès lors Amel Bent se met en quête de quelqu’un qui la comprendra. » Je me dis sur le texte il faut que j’appelle quelqu’un qui va avoir le franc-parler cash que moi j’ai. Et je fais appel à Diam’s « . Immédiatement, l’interprète de La Boulette accepte. » On se voit et on écrit toutes les deux « . Sans plus attendre, une véritable symbiose s’installe entre elles.

D’ailleurs, Amel Bent n’hésite pas à l’avouer : » On l’a écrit en 15 minutes « . D’ailleurs, les deux amies étaient assez contentes du résultat après la création de cette chanson. Amel Bent s’est véritablement retrouvée dans ces paroles. » Cette chanson, c’est moi en fait. C’est ma carte d’identité et je me suis rendu compte que je ressemblais à beaucoup de gens « . Cette anecdote a longtemps été un secret. Ainsi, la vie réserve parfois des surprises. Car le succès et la gloire peuvent dépendre de véritables instants de grâce. Car en seulement 15 minutes, Diam’s et Amel Bent auront réussi à créer un titre capable d’engendrer l’une des plus belles carrières de la chanson française. Comme quoi, tout arrive et il ne faut jamais perdre espoir.