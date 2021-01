Amel Bent encore plus mince et sublime dans sa robe décolletée: Elle enflamme la toile!

Depuis quelques mois, Amel Bent est devenue une véritable diva de la mode. Et une fois de plus, elle le prouve avec cette tenue ultra-tendance et glamour !

L’année 2020 n’a pas été de tout repos pour Amel Bent. Malgré les difficultés qu’elle a apporté, la jeune chanteuse en a également tiré de beaux exploits. Parmi les plus importants : sa grande transformation physique grâce à une perte de poids express. Et si cela lui a coûté de grands efforts, le résultat est tout simplement au plus grand profit de cette dernière. Elle a d’ailleurs changé du tout au tout depuis qu’elle a atteint ses objectifs avec une taille plus que gracile!

Il y a quelques jours, Amel Bent apparaît de nouveau avec une tenue qui fait monter la température sur les réseaux sociaux. La jeune femme est devenue une professionnelle du shooting où elle arbore des tenues toujours plus glamour les unes que les autres. Chez LD People, nous avons justement été subjugués par cette nouvelle tenue qu’elle a dévoilée récemment. On fait le point pour vous!

De chanteuse à top model !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent)

Bien que cela lui aille à ravir, Amel Bent n’a jamais caché ses problèmes de poids. Une situation qu’elle chante dans son premier tube à succès et dont elle réussit quand même à se sortir avec le temps. L’année passée a d’ailleurs été le moment de révélation quand elle apparaît de nouveau au public avec une telle de guêpe pouvant se permettre toutes les tenues ! Et elle n’hésite d’ailleurs plus à se faire remarquer sur Instagram ou autre réseaux sociaux avec son nouveau look.

Amel Bent a également fait sensation auprès des appareils photos lors de son apparition aux NJR Music Awards. Vêtue d’un tailleur Wandering, la jeune femme a mis en valeur sa nouvelle silhouette par un décolleté qui ne passe pas inaperçue ! Et quelques temps après, c’est dans une robe blanche que la jeune femme se fait remarquer par ses fans. Un changement radical qui ne peut que les ravir puisque désormais, Amel Bent est l’ambassadrice de toutes ces jeunes femmes qui veulent se sentir bien dans leur peau !

Amel Bent en robe rose, enflamme la toile !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent)

Si la plupart de ses précédentes look ont fait sensation auprès des fans, la dernière en date a également été un véritable succès ! Il faut dire que la chanteuse sait parfaitement allier féminité et sensualité sans pour autant passer dans le vulgaire. Un pari réussi lorsqu’elle décide d’arborer cette jolie robe rose avec des manches bouffantes et un décolleté qui lui arrive jusqu’au ventre. Pour ce qui est du bas, il est bien plus sage.

Et c’est justement ce contraste qui a toujours fait la différence pour la chanteuse ! Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette tenue a ravi les fans ! Les internautes n’ont d’ailleurs pas manqués de féliciter la jeune femme pour sa transformation et ce look qui lui va à ravir. Des compliments amplement mérités puisqu’une fois de plus, Amel Bent est sublime !