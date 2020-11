Amel Bent enflamme la Toile, Chemise complètement déboutonnée, on voit tout, les internautes adorent

Amel Bent fait l’unanimité auprès de ses fans et des internautes qui la découvrent dans cette tenue hallucinante. Toute de cuir et de satin vêtue, elle enflamme littéralement la Toile. D’autant qu’elle laisse apparaître son ventre plat en guise de cerise sur le gâteau. Un gâteau qui ouvre évidemment l’appétit de ses abonnés ! Mais comment ses fans pourraient-ils réagir autrement qu’en couvrant la chanteuse de compliments ? Amel Bent partage des clichés de sa tenue, sur Instagram, prête pour un nouveau shooting photo qui fait déjà parler d’elle. Attention les yeux, la star est tout simplement irrésistible !

Amel Bent fait un carton auprès des internautes, sa tenue est sensationnelle

Amel Bent est très présente sur Instagram et elle n’oublie jamais de penser à ses abonnés. Ses fans sont la pierre angulaire de son succès et elle en a pleinement conscience. Aussi, elle sait comment leur faire plaisir. Il suffit en effet à Amel Bent de partager des publications dans laquelle elle est le sujet principal. En revanche, elle ne se contente pas de prendre la pose dans sa cuisine. Non, Amel Bent met les petits plats dans les grands pour proposer des publications extravagantes à ses abonnés. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle fait mouche ! Car lorsque ses fans la découvrent dans sa tenue ultra-moulante de cuir, une chemise en satin déboutonnée sur les épaules, ils sont conquis.

Malgré la pandémie et les restrictions sanitaires, Amel Bent ne se laisse pas abattre. Pas questions de rester les bras croisés en attendant des jours meilleurs, elle décide d’être pro-active. Aussi, ce sont donc davantage de shooting photo que la jeune maman partage sur son compte Instagram. À défaut de la voir sur scène, ses fans sont ravis de pouvoir l’admirer sur les réseaux sociaux. Surtout lorsqu’elle porte des tenues comme celle-ci. Récemment, Amel Bent avait enflammé la Toila avec des photos d’elle allongée sur un billard, dans une combinaison encore plus moulante que sa tenue de cuir. Mais voilà qu’elle recommence et ce n’est pas pour déplaire à ses abonnés, bien au contraire.

Une nouvelle publication qui met ses abonnés en émoi

Maquillée et coiffée comme une véritable star de cinéma, rien que son regard pourrait déjà faire chavirer ses fans. Une telle intensité est assez rare pour la souligner. Mais la chanteuse ne s’arrête pourtant pas là, elle arbore une tenue que certains pourront qualifier d’osée. En effet, Amel Bent porte un pantalon en cuir et une brassière assortie. De quoi laisser apparaître son ventre plat et mettre en valeur sa silhouette sculptée. Enfin, pour contrebalancer l’aspect et la texture du cuir, elle ajoute une chemise en satin noir sur ses épaules. Mais cette chemise ne vient pas cacher quoi que ce soit, hormis ses épaules et ses bras. De quoi combler les abonnés d’Amel Bent qui s’impatientent de retrouver la star sur scène.