Amel Bent : Enlève le haut, elle est totalement sublime, les fans adore !

Il y a quelques jours, Amel Bent apparaissait plus belle que jamais avec une combinaison magnifique. La chanteuse offrait à ses fans un nombre incroyable de clichés ces dernières semaines où elle est totalement resplendissante et visiblement amincie. Amel Bent retrouve son poids de forme et est simplement resplendissante.

La coach de The Voice a visiblement décidé de profiter de cet été pour s’afficher dans les plus belles tenues avec des looks toujours tendances qui mettent parfaitement ces jolies formes en valeur. En brassière avec un pantalon moulant, ou en robe fleurie dans un esprit printanier, Amel Bent crève l’écran par le choix de ses tenues.

Voir cette publication sur Instagram F U L L M O O N Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent) le 3 Août 2020 à 12 :48 PDT

Il y a peu, ses fans pouvaient la découvrir dans ce dernier cliché, souvenir de vacances, sur une plage de sable fin. Un cliché super glamour, où elle dévoile un buste plongeant rempli de beauté. Et les commentaires ne se sont pas fait attendre pour complimenter l’ancienne gagnante de la Nouvelle Star sur sa silhouette étincelante, preuve d’un bonheur visiblement retrouvé. » Magnifique « , » Trop belle « , » Waouh » pouvait-on lire de la part de ses followers visiblement fous d’elle. Simplement coiffée d’un chignon chic, Amel Ben est tout simplement resplendissante.

Une tenue qu’elle porte à merveille, de couleur blanche satinée aux manches larges, qui contraste parfaitement avec sa peau hâlée et un buste plongeant, simplement vertigineux ! Un tissu léger qui laisse apparaître ses formes généreuses et pulpeuses. Ce cliché, pris devant une mer, éclairée par une nuit de pleine lune qui se reflète sur l’eau que l’on devine cristalline, est absolument magique.

Bien qu’Amel Ben ait décidé de prendre quelques jours de repos et de partager avec ses fans, ses beaux souvenirs de ses vacances, il faut bien avouer que la jeune maman devait avoir besoin de se ressourcer après des semaines difficiles, notamment à cause du procès dont son mari était l’un des protagonistes.

C’est donc en famille, qu’Amel Bent se repose pour profiter de quelques jours bien mérités. Après une année qui aura connu des hauts et des bas, la jeune femme de 35 ans éblouit tout simplement par sa beauté, et partage son bonheur sur son compte Instagram. Découverte en 2004, il y a maintenant 16 ans, lors de l’émission à la Recherche de la Nouvelle Star, Amel Bent est l’une des rares candidates qui a su maintenir sa carrière au top, et qui est toujours omniprésente dans les médias. Elle aura même réussi l’exploit, après avoir été une candidate de télé-crochet, de devenir l’une des jury de l’émission The Voice, un rôle qui lui tient particulièrement à cœur.

Voir cette publication sur Instagram E T A L O R S Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent) le 20 Juin 2020 à 7 :59 PDT

Au fil de ces années, la jolie jeune femme a connu différentes transformations physiques. Elle a redoublé d’efforts pour faire disparaître ses petites rondeurs qui la dérangeaient, et aujourd’hui, elle apparaît parfaitement bien dans sa tête. Avec ses dernières photos et ses dernières tenues, Amel Bent aura une fois de plus créer le buzz en s’affichant hyper belle, en femme fatale, mais aussi sur d’autres photos en simple maman de ses deux petites filles. Preuve s’il le fallait, qu’on peut être une mère et une femme glamour à la fois.