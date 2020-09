Amel Bent fait chavirer le cœur d’une célébrité française en mini jupe moulante

Malgré les derniers ennuis qu’elle a connus, Amel Bent continue de partager avec ses fans ses plus beaux clichés. Une publication qui aura fait réagir ses followers, et aussi un célèbre acteur très sensible à la beauté de l’artiste.

Même s’il y a quelques semaines, son mari était condamné par la justice à quatre ans de prison dont deux ans fermes et 100 000 euros d’amende dans une affaire de faux permis de conduire, la chanteuse veut garder le sourire. Une histoire qui a vu son dénouement cet été après une longue procédure judiciaire, et qui a eu des conséquences sur son couple. En effet, afin de se protéger mutuellement, Amel Bent et son époux Patrick Antonelli avaient pris la décision de divorcer. Une séparation qui en réalité n’est qu’administrative afin d’éviter que l’artiste ne soit solidaire des dettes de son mari.

Bien décidée de continuer à profiter de la vie malgré ces événements, la maman de Hana et Sofia partage sa joie de vivre avec ses 600 000 abonnés sur Instagram.

Visiblement, au top de sa forme, Amel Bent publiait le 17 septembre dernier une série de photos sur lesquels elle apparaît parfaitement rayonnante. L’ex-candidate de la Nouvelle Star affiche une silhouette affinée et des formes généreuse dans une jupe longue noire qui la met parfaitement en valeur. Associée à un chemisier multicolore largement ouvert sur le devant, Amel Bent crée le buzz. Ses clichés ont en effet immédiatement suscité l’admiration de ses followers, mais aussi de quelques stars.

Si Natasha St-Pier écrivait “ Sublime, des cheveux jusqu’à la pointe des pieds “, le chanteur Christophe Willem l’a gratifié simplement d’un “Jolie “. Fidèle à son humour légendaire, l’humoriste et acteur Michaël Youn a, lui aussi, été très sensible à la dernière parution d’Amel Bent : “ Je voudrais être cette jupe pendant 24 heures…” affirme l’ancien troublion du Morning Live. Un commentaire qui a immédiatement fait réagir certains internautes qui trouvaient cette remarque d’un mauvais goût : ” Élégant… “, ou encore ” Quelle élégance ! ” pouvait-on lire en réponse à la plaisanterie de l’interprète de Fatal Bazooka. Mais d’autres membres de la communauté d’Amel Bent ne l’avaient pas pris au pied de la lettre : ” Tu es un ouf “, ” Alors tu accepterais tout, le bon comme le mauvais “, ” Du coup, je fais le chemisier “ pouvait-on lire parmi les autres réponses des followers.

Amel Bent

Cette série de clichés n’aura donc laissé personne insensible. Pour la jurée de l’émission de TF1 The Voice, ses publications ont encore réalisé un joli carton. Parfaitement à son avantage, la jeune femme a une fois de plus créé l’événement en affichant ses courbes généreuses qui ont suscité l’admiration de ses fans.

En dépit de toutes les épreuves difficiles qu’elle a traversé ces derniers mois, Amel Bent n’a perdu ni son sourire ni son envie de satisfaire son public. Toujours à la une des médias et des réseaux sociaux depuis de très nombreuses années, l’artiste peut compter sur le soutien de ses nombreux followers qui lui témoignent leur affection. Une série de clichés qui aura récolté près de 80 000 likes. Preuve une fois de plus du succès de l’interprète de Ma philosophie.