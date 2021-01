Amel Bent fait une surprenante révélation sur son mari: ”C’est peut-être les dernières heures de Patoche“

Comme à son habitude, Amel Bent était présente sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Ainsi, ce dimanche 24 janvier 2021, la chanteuse publiait un nouveau message sur Instagram. Pourtant, cette sortie a rapidement suscité l’interrogation d’un grand nombre de ses fans. En effet, l’artiste parle des ” dernières heures ” de son mari. Alors que voulait-elle dire exactement ? LD People tente de lever le voile sur ce nouveau mystère.

Amel Bent : bientôt séparée de son époux, Patrick Antonelli ?

Un message étrange

Amel Bent a véritablement tout pour être une femme heureuse. En effet, la chanteuse file le parfait amour avec son époux depuis de nombreuses années. Cette belle relation est également à l’origine de la création d’une jolie famille. Ainsi, le couple peut se réjouir d’avoir de très beaux enfants. Pourtant, ce tableau apparemment idyllique pourrait rapidement voler en éclats. En effet, le compagnon d’Amel Bent est sous le coup d’une condamnation qui reste toujours en suspens. Car Patrick Antonelli a effectivement été condamné par la justice française. Le juge lui a infligé une peine de quatre ans de prison dont deux fermes.

Des faits de fraude, lui sont, en effet, reprochés. Ainsi, l’ancien directeur d’auto-école délivrait le précieux sésame de manière illégale contre de très fortes sommes d’argent. Cette histoire avait d’ailleurs fait un véritable scandale. Car de nombreuses personnalités auraient été impliqués dans le dossier. Pourtant, le mari d’Amel Bent n’est pas retourné en prison. Car l’institution judiciaire lui avait offert un délai concernant sa mise sous écrou. Alors la dernière déclaration d’Amel Bent a-t-elle un rapport avec cette histoire ? LD People mène l’enquête.

Une simple réunion de famille

Dans cette story publiée sur Instagram le dimanche 24 janvier 2021, Amel Bent est tout sourire. Ainsi, la coach de The Voice passe le week-end en famille. Au programme : les tourtereaux ont décidé de se lancer dans la cuisine. Ainsi, la vidéo montre Amel Bent en train de déguster un plat de fromages. Mais apparemment, elle ne semble pas satisfaite du résultat. ” Mais pourquoi il a fait un flan le fromage, il a pas fait un coulant ? “. Sans découvrir le visage de son mari, les fans peuvent néanmoins entendre sa réponse : ” Réaction chimique bizarre ! Il a même le goût du flan “. Mais les interrogations ne se portaient pas sur ces remarques purement culinaires. Mais bien sûr une autre petite phrase qui aurait pu passer inaperçue.

En effet, Amel Bent annonce dans cette séquence : ” C’est peut-être les dernières heures de Patoche “. Alors que veut dire ce message étrange ? Les tourtereaux, vont-ils devoir bientôt se séparer ? Patrick Antonelli, doit-il repasser par la case prison ? Il ne semble pas que ce soit le cas cette fois-ci. Mais il s’agissait plutôt d’une moquerie d’une femme envers son mari. Patrick Antonelli ne paraît, en effet, pas apprécié les talents culinaires de son épouse. Loin d’être satisfait du résultat, il est très étonné du plat proposé par sa chère et tendre. Pourtant, il reste très mesuré dans son commentaire. Et pour cause, Amel Bent lui a annoncé ses derniers moments en cas de remarques trop négatives.