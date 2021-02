Amel Bent fait une très grosse erreur dans The Voice, elle revient sur cette séquence incroyable

Interrogée par le magazine Nous Deux, Amel Bent plaide coupable ! En effet, la chanteuse admet avoir commis une très grosse erreur. Car dans quelques heures, la célèbre émission de TF1, The Voice va revenir sur les écrans. Mais durant cette ultime saison, l’interprète de Ma philosophie reconnaissait s’être un peu loupée. Le 6 février prochain, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir pourquoi. Néanmoins, LD People a décidé de revenir sur cette affaire…, un peu en avance !

Amel Bent : Un véritable mea culpa

La chanteuse n’avait rien vu venir

Face à la presse, Amel Bent se confie. Dans un premier temps, elle fait part de son incroyable joie d’avoir retrouvé les célèbres fauteuils rouges. Une fois encore, cette saison de The Voice s’annonce extraordinaire. Pour cette année, la belle brune sera dont accompagnée de Florent Pagny, Marc Lavoine et d’un nouveau venu dans le programme. En effet après de nombreuses hésitations, Vianney a finalement accepté de prendre part à l’aventure. Bien évidemment, le programme ne se déroule pas en direct. Ainsi, les séquences ont été enregistrées il y a quelques mois au plus fort de la pandémie.

Mais finalement, le résultat semble à la hauteur des espoirs d’Amel Bent. Selon elle, le show est tout simplement incroyable. D’ailleurs, elle tient également à saluer les autres coachs. Selon ses propres mots, Marc Lavoine est » quelqu’un qui a dû savoir, qui lit beaucoup, maîtrise des mots « . Au sujet de Florent Pagny, elle évoque un homme libre, disant toujours ce qu’il pense et toujours très juste. Quant au petit dernier, Vianney, Amel Bent le décrit comme un garçon intelligent et surtout très brillant.

Une étonnante audition à l’aveugle

Présente depuis longtemps dans l’émission, Amel Bent connaît parfaitement le fonctionnement de The Voice. Ainsi, chaque saison commence par la première prestation des candidats sans que les coachs ne puissent les voir. S’ils sont touchés par la voix, ils se retournent. Mais durant cet exercice, Amel Bent a connu un moment d’une grande intensité. En effet, elle a été incapable de reconnaître une voix pourtant très familière. Une jeune femme très proche de son entourage se trouvait effectivement parmi les candidats. Pire, elles chantent régulièrement ensemble ! LD People vous explique comment et pourquoi, Amel Bent a été complètement bluffée ! Durant cette première audition, Amel Bent est très attentive. D’ailleurs, une voix très particulière l’interpelle rapidement.

Néanmoins, elle n’a aucune idée de la suite des événements. Car lorsqu’elle se retourne, sa surprise est immense. En effet, la jeune chanteuse n’était autre que sa propre choriste ! Amel Bent est véritablement sous le choc : » Je ne savais pas qu’elle participait à l’émission « . Mais bien évidemment, Amel Bent ne souhaite pas en dire plus face aux journalistes. Ainsi, elle souhaite que les téléspectateurs puissent découvrir cette séquence par eux-mêmes. Elle décrit d’ailleurs ses moments comme tout simplement incroyables. De plus, cette expérience lui aura permis de prendre conscience de certaines choses. » Grâce à ça que j’ai compris le concept de The Voice. J’ai l’habitude de chanter avec elle, je connais sa voix par cœur et, là, j’ai été incapable de la reconnaître. C’est drôle comme le cerveau est conditionné à la vue. Je me suis dit que je n’avais pas l’ouïe si fine « . Une belle leçon de modestie !