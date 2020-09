Amel Bent (Good Singers) amuse le public par son enthousiasme, les fans adorent !

Amel Bent participait à la deuxième émission de Good Singers. Une émission de TF1 qui apparaît pour la première fois le 17 juillet 2020. Forte de son succès auprès du public, elle revient le 21 août pour un deuxième tour. Avec à son bord Amel Bent, Bilal Hassani, Kendji Girac, Natasha St-Pier, Titoff et Fred Testot. Et le public n’avait d’yeux que pour les expressions faciales hilarantes d’Amel Bent. En effet, la chanteuse a amusé avec son enthousiasme et sa sincérité. Chacun de ses passages dans des émissions de télévision sont l’occasion pour le public de l’admirer et de rire avec elle en même temps. Décryptons alors ensemble la soirée du 21 août dernier.

Amel Bent amuse le public de Good Singers

Amel Bent aime se rendre utile grâce à sa notoriété. En effet, la chanteuse ne se produit pas seulement pour elle et pour sa carrière. Elle participe à Good Singers notamment pour avoir l’occasion de faire des dons à des associations. Et lorsqu’elle participe à The Voice, elle met également ses talents au profit des nouvelles générations de chanteurs. La générosité de la jeune maman n’a pas de bornes. Et ses fans l’apprécient pour cela, autant que pour ses talents musicaux. Amel Bent sera d’ailleurs encore une fois une des coachs de The Voice pour la nouvelle saison de l’émission.

Les internautes se lâchent mais avec beaucoup d’humour

Mais ce qui retient l’attention de ses fans c’est son intervention télévisée du 21 août dernier. En effet, en participant à Good Singers, Amel Bent a encore une fois beaucoup fait rire le public. Car ses mimiques et ses expressions faciales sont limpides. Impossible pour elle de cacher ce qu’elle s’apprête à dire. Sur Twitter, nombreux internautes partageaient ce sentiment et s’amuser de ce constat.

Good Singers remet le couvert et ce ne sera pas la dernière

Mais pour bien comprendre pourquoi lire sur son visage est aussi drôle, il conviendra de rappeler le concept de cette émission récente. En effet, Good Singers porte bien son nom. Deux équipes de trois célébrités doivent deviner parmi 12 candidats quels sont les bons et quels sont les mauvais chanteurs. Ce qui est délicat, c’est que la soirée se déroule en plusieurs manches. Des manches dans lesquelles les stars ne découvrent pas tout des candidats. Car des filtres de voix leur sont appliqués, des playbacks sont effectués, leurs prestations studio sont déformées. Tout est fait pour insinuer le doute dans les esprits des célébrités arbitres, en l’espace de cinq manches.

Good Singers est présenté par Jarry. Son énergie et sa sympathie crée une ambiance unique en plateau. Il nous propose d’ailleurs de découvrir les coulisses du show. L’occasion de voir qu’Amel Bent répète elle aussi malgré son immense talent.

Amel Bent aura donc beaucoup amusé ses fans. Ils pouvaient en effet regarder le visage de la chanteuse pour savoir à l’avance ce qu’elle pensait des prestations des candidats. De quoi susciter l’hilarité générale tant elle était sincère. Amel Bent est une jeune femme qui aurait certainement beaucoup de mal à mentir et à rester crédible. Pourtant, elle va s’essayer au métier d’actrice. En effet, Amel Bent ne cesse de prouver qu’à force de travail, rien n’est impossible. Ainsi, elle sera à l’affiche d’un téléfilm prochainement.

Un nouveau projet pour Amel Bent, elle relève un défi de taille

Le téléfilm sera diffusé sur France 3. Amel Bent incarnera une grande cantatrice à l’histoire difficile. Il s’agit de l’histoire de Malika Bellaribi Le Moal. Un téléfilm émouvant dans lequel une petite fille de cinq, Malika, voit sa vie changer lorsqu’elle se fait renverser par un camion. Ses hanches, ses jambes et ses pieds sont brisés et elle va quitter son bidonville algérien de Nanterre pour être soignée et suivre des cours de rééducation à la marche chez les bonnes sœurs. Se faisant, elle découvre alors le chant lyrique et deviendra celle que l’on appelle “la diva des cités”.

Un premier rôle pour Amel Bent qui revêt une dimension importante. Car l’histoire qui entoure l’aventure de ce téléfilm est basée sur des faits réels. Ceux des tensions entre les français et les algériens à l’issue de la guerre. Le racisme ambiant est palpable et pesant. La question de la religion apparaît également en filigrane car les bonnes sœurs sont catholiques alors que Malika est musulmane. Le combat de cette cantatrice, qui commence sa carrière dans les années 1990, à 35 ans, est incroyable. Amel Bent fera honneur à cette opportunité mais également à la vie de Malika Bellaribi Le Moal. Ses fans n’ont aucun doutes à ce sujet. Pour le reste, ils s’impatientent de la revoir encore à la télévision.