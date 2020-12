Amel Bent incendiaire, “la vie en rose” ce décolleté jusqu’au nombril (on voit tout !)

Amel Bent avait deux tenues pour rejoindre le show des NRJ Music Awards 2020. En effet, en tant que chanteuse émérite, elle n’était pas seulement nominée dans plusieurs catégories mais devait aussi performer sur scène. C’est donc dans deux tenues sublimes qu’Amel Bent s’est présentée au public. Et l’une d’elle nous a tapé dans l’œil chez LDPeople. Attention, les deux sont exceptionnelles mais il faut bien avouer que sa robe rose plissée aux manches bouffantes est radieuse. D’autant qu’elle lui offre un clivage à donner le vertige. Amel Bent fait donc encore une fois l’unanimité avec son look. Et nous vous donnons tous les détails sur le sujet dans cet article.

Amel Bent est absolument magnifique pour les NRJ Music Awards

Amel Bent partage régulièrement des publications à couper le souffle sur son compte Instagram. Enchaînant les shoppings photos, la star est toujours à son avantage. Et nous sommes forcé d’admettre que tout va à la star! Qu’elle porte des combinaisons, des robes, des tailleurs ou quoi que ce soit d’autres, elle est sublime. Amel Bent le prouve donc encore une fois lors de la soirée des NRJ Music Awards 2020. Non pas dans une tenue mais bien dans deux tenues aux looks très différents. Elle est l’une des rares vedettes à pouvoir changer de looks en un claquement de doigts et à faire l’unanimité à chaque fois.

Mais comme nous vous le disions plus haut, chez LDPeople, c’est sur sa robe rose que nous avons craqué. Et nous ne doutons pas que nos lecteurs sauront apprécier la mise en valeur d’Amel Bent dans cette tenue à sa juste valeur. En effet, elle donne à voir “la vie en rose” à ses fans dans une telle tenue. La robe est faite d’une jupe courte et plissée, que l’on peut imaginer se relever si elle fait une pirouette, de manches bouffantes extravagantes mais très tendances et d’un clivage qui n’est pas sans rappeler celui de Marylin Monroe dans son temps. Amel Bent est une véritable princesse dans cette robe créée par le styliste italien Giambattista Valli. Evidemment, sa coiffure, ses chaussures et son maquillage sont étudiés pour servir l’élégance folle de cette robe.

Des photos qui confirment le style indéniable de la chanteuse

Amel Bent ne manque pas de faire réagir ses fans en partageant une publication qui la présente dans cette tenue ravissante. Les compliments de ces fans redoublent d’originalité pour lui dire à quel point elle est belle. Et ils n’oublient pas de faire honneur aux longues jambes fuselées de la chanteuse. Décidément, impossible de trouver le moindre défaut à la star. Elle fait l’unanimité à chaque apparition. Mais ce qui est encore plus agréable à voir, c’est qu’elle prend plaisir à défiler de la sorte. Amel Bent sait ne pas se reposer sur ses acquis quand cela concerne ses dons pour la chanson. Et elle sait donc aussi ne pas considérer sa notoriété comme quelque chose de banal. La belle se réjouit de sa chance et la savoure pour toutes les occasions.