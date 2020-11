Amel Bent irrésistible: Montre ses dessous, une chemise tout en transparence (wow !)

Amel Bent semble de plus en plus s’épanouir sous les objectifs des appareils photos. En effet, depuis que la chanteuse s’est amincie, elle semble déterminée à essayer tous les styles. Et comment faire autrement que de reconnaître que tout lui va à la perfection ? La chanteuse n’a de cesse de partager des clichés superbes qui la mettent en valeur comme jamais. Pour annoncer la 10ème saison de The Voice, elle prend la pose dans son fauteuil rouge dans une tenue qui va faire tomber ses fans à la renverse. Pantalon en cuir et chemisier transparent, Amel Bent est tout simplement irrésistible.

Amel Bent devient une ambassadrice du glamour sur Instagram

Amel Bent peut changer de look autant qu’elle le souhaite. Sa silhouette et sa prestance lui permettent de tout oser. Et la chanteuse ne s’en prive pas ! De plus en plus présente sur les réseaux sociaux, ses fans ont le bonheur de la découvrir sous toutes les coutures. Robes tendances, combinaisons moulantes, tenues de soirées, d’été ou même des tenues plus confortables, tout y passe. Et il faut bien admettre que quelque soit la tenue qu’Amel Bent décide de porter, elle rayonne comme jamais.

Les internautes ont pourtant plébiscité l’une de ses dernières publications. Elle aura eu autant de succès pour deux raisons. La première étant qu’il s’agit de l’annonce du retour en plateau de tournage de la star. La nouvelle saison de The Voice est sur les rails et l’un des quatre mythiques fauteuils rouges est donc encore occupé par Amel Bent. La seconde est bien entendu le look de la maman de Sofia et Hana.

Elle porte une tenue signée Mugler. Un pantalon de cuir ultramoulant et une chemise noire transparente en haut. Laissant bien entendu entrevoir son soutien-gorge que l’on se risquera à dire assorti à son pantalon. Ajoutez à cela une coiffure qui dégage son beau visage, superbement maquillée, son regard de braise et sa posture élégante. Vous obtiendrez alors un cliché d’Amel Bent comme il n’en existe que peu, un cliché d’Amel Bent tout simplement irrésistible.

Une photo superbe met ses fans en émoi

Amel Bent sait prendre des poses de circonstances. Ainsi, soit c’est son sourire qui fascine ses fans, soit c’est son regard perçant. Et ses tenues vont de paire avec les attitudes de la chanteuse. Dans une tenue légère et colorée elle choisit de sourire à pleine bouche. Mais dans une tenue de cuir, elle opte alors pour une attitude charismatique et hypnotique. Evidemment, quoi qu’elle choisisse de paraître plaît énormément à ses fans. Et c’est même peut-être aussi le fait qu’elle sache jouer de tous les styles qui la rend si magnétique. Pas de doutes, les abonnés d’Amel Bent ne mangeront pas de l’admirer dans la nouvelle saison de The Voice. Prévue pour 2021, TF1 permet à la chanteuse de rayonner comme jamais sur les plateaux de télévision. Et ce ne sont donc pas ses abonnés qui vont y trouver à redire.