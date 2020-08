Amel Bent magnifique sans vêtements à la plage profite grave de ses vacances!

En vacances en famille dans le sud de la France, Amel Bent partage une photo avec ses fans. Un cliché sur lequel ses followers peuvent remarquer son étonnante transformation physique.

Alors qu’elle profite d’un séjour avec ses proches dans la région de Palavas-les-Flots, une station balnéaire bien connue de l’Hérault, la chanteuse s’est donc retirée au calme, accompagné de son mari Patrick Antonelli et de leurs deux filles, Sofia âgée de 4 ans et Anna qui a 2 ans et demi. Durant cette période, elle n’en oublie pas moins de partager sur Instagram un bon nombre de clichés à l’attention de ses followers.

Le 12 août dernier, celle qui cartonne avec son nouveau titre Jusqu’au bout, en duo avec Imen Es, publiait en story une photo, dans laquelle elle portait un joli maillot de bain, un deux-pièces bicolore, composé d’une culotte ficelle claire et d’un haut triangle noir. Une tenue qui mettait parfaitement en avant sa superbe silhouette de rêve et ses jolies courbes amincies. Amel Bent avait en effet perdu quelques kilos ces derniers mois, et sa transformation physique n’aura pas échappé à l’œil de ses fans.

Visiblement heureuse de passer du temps en famille, la période semble donc propice à un peu de calme après l’année compliquée qu’elle vient de vivre. Car si professionnellement, tout semble parfaitement se passer pour la coach de The Voice sur TF1, du côté privé les choses ont été beaucoup plus compliquées. En effet, son mari, Patrick Antonelli, a récemment été condamné à 4 ans de prison dont deux avec sursis sans probation, et avec mandat de dépôt différé.

Une lourde condamnation qui lui a néanmoins permis de sortir libre du tribunal correctionnel de Nanterre. Mais avec ce verdict, il est donc très probable que le mari d’Amel Bent retourne en prison pour plusieurs mois. C’est en effet, le résultat d’une vaste escroquerie de faux permis de conduire dans laquelle est impliqué l’ancien gérant de deux auto-écoles des Hauts-de-Seine. Une affaire qui avait fait la une des médias pour l’homme de 43 ans qui profite donc lui aussi de ce séjour dans le sud de la France avec sa famille, avant peut-être d’être séparé d’eux pour une longue période.

Lors de ce séjour, Amel Bent a d’ailleurs profité de l’occasion pour montrer son indéfectible soutien à son mari grâce notamment à une photo qu’elle publiait en story, où l’on pouvait remarquer qu’ils ont fait un tatouage commun. Lui a inscrit “ Mr ” sur l’annulaire et Amel, “ Mrs “. Une nouvelle preuve de l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre, et du lien indestructible qui les lie.

Lors de ces dernières publications, la chanteuse de 35 ans partageait également des photos avec ses deux petites filles dans les bras, toutes trois habillées d’un blanc immaculé et prenant la pose sur une plage devant une mer calme et une lune qui éclaire les eaux de la Méditerranée. Quelques heures de détente avant la rentrée qui devrait avoir lieu dans quelques semaines.

Alors qu’après quelques incertitudes, on apprenait que la 10e saison de The Voice pour l’édition 2021 aurait bien lieu, certains se demandaient si Amel Bent sera encore parmi les coachs l’année prochaine. Mais au vu des dernières informations, la jeune maman devrait encore être présente aux côtés de Pascal Obispo, Lara Fabian et Marc Lavoine dans le célèbre programme de TF1.