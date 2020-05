Amel Bent malade? Elle est « métamorphosée » hyper mince, on ne la reconnait même pas

Amel Bent n’a pas vécu facilement cette période de confinement. Avec ses deux filles en bas âges et son mari, elle a dû apprendre à rapidement s’adapter pour gérer ce nouveau quotidien. Une obligation pour la chanteuse ainsi que pour tous les Français. De même que pour certains autres pays dans le monde. La pandémie n’épargne personne et les mesures pour contenir la propagation du virus devaient être radicales. Heureusement, Amel Bent semble avoir tenu le cap pendant cette période compliquée qui a eu son lot de contraintes ajoutées.

Amel Bent est de retour sur les réseaux sociaux après de belles aventures confinées

Amel Bent est confinée depuis le 17 mars avec son mari, Patrick Antonelli, et leurs deux petites filles. Sophie et Hana ont respectivement 4 ans et 2 ans. Amel Bent a forcément eu un peu de mal pour trouver de quoi occuper les filles. Surtout que depuis le 11 mai, les mesures de confinement sont levées mais le ramadan continuait. Une épreuve supplémentaire pour la chanteuse de confession musulmane. En effet, réussir à faire respecter les traditions de sa foi pendant la crise sanitaire n’a pas été facile. Surtout si il faut également continuer de s’occuper de deux petites filles qui demandent beaucoup d’attention. Mais Amel Bent a réussi haut la main ce pari.

Voir cette publication sur Instagram H B D M A V I E Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent) le 10 Févr. 2020 à 3 :34 PST

En famille et en pleine pandémie, Amel Bent se mobilise pour des causes qui lui tiennent à cœur

De plus, elle ne s’est pas contenter de s’occuper de sa famille pendant le confinement. Car Amel Bent fait partie de ses artistes qui s’engagent et qui se mobilisent pour apporter leurs soutiens aux grandes causes. Ainsi, pendant la période de confinement, elle a rejoint plusieurs collectifs associatifs. L’un d’entre eux consistait à prêter sa voix pour un spot publicitaire. Il s’agissait alors de faire connaître au plus de monde possible le numéro d’urgence pour les enfants victimes de violences familiales. Un projet qui tient à cœur à Amel Bent. La chanteuse ne pouvait supporter de constater l’augmentation des statistiques des violences sur mineurs pendant le confinement. Elle rappelait à juste titre que le confinement n’est pas le même pour tout le monde. Et que certaines personnes sont forcés de se confiner avec leurs bourreaux.

Toujours présente pour les autres, la chanteuse ne se ménage pas

Un autre des projets rejoint par la belle Amel Bent était celui propulsé par le collectif Et demain ?. Plusieurs stars de différents secteurs se sont rassemblés pour chanter ensemble un hymne à la gloire des personnes engagées dans le combat contre la pandémie. Les fonds récoltés par l’association ont été reversé aux hôpitaux de toute la France. Car en plein cœur du pic de la crise sanitaire, les hôpitaux ont été mis à rude épreuve. Sur le plan matériel mais aussi sur le plan psychologique, des séquelles sont à déplorer du drame dans lequel la pandémie les a plongé.

Rien n’arrête la détermination d’Amel Bent et elle fait un retour remarqué sur Instagram

Le confinement n’aura pas empêcher Amel Bent de participer aux élans solidaires de la France. Elle est de retour sur Instagram avec un photo qui fait sensation. Malgré toutes les épreuves et le travail abattu pendant le confinement et après, la chanteuse revient amincie, souriante et toujours très bien entourée. Elle prend la pose avec ses deux petites filles et son mari dans un hall d’immeuble. Elle est très élégante et semble avoir perdu du poids. Cela lui va à ravir et les fans ne se privent pas de le lui dire en commentaire.

Voir cette publication sur Instagram ♾ Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent) le 24 Mai 2020 à 4 :27 PDT

Les efforts de la chanteuse ont payé, elle est de retour amincie et superbe

C’est cette photo dont tout le monde parle. Amel Bent est rayonnante ! Son look fait sensation et de la voir ainsi sourire entourée de sa famille fait fondre ses fans. Sur Instagram, les fans d’Amel Bent sont unanimes. Tous sont sous le charme de la nouvelle silhouette de la star et admettent volontiers qu’elle leur a manqué. Pour expliquer sa perte de poids, la coach de The Voice ne se prive pas de partager ses secrets. Lors d’un entretien avec Jarry elle avait alors confié que pour éviter de prendre du poids pendant le confinement, les secrets étaient tous dans la cuisine. En effet, prendre le temps de cuisine semble avoir permis à Amel Bent de bien gérer son régime alimentaire.

Beaucoup de fruits, tout autant de légumes et voilà la solution minceur d’Amel Bent. En cuisinant elle-même de bons petits plats composés d’ingrédients peu caloriques, elle parvient à garder la ligne et même à mincir malgré la baisse d’exercices. Pendant son confinement, la chanteuse aurait ainsi réussi à se délester de sept kilos superflus. Un exploit lorsque l’on sait qu’en moyenne les Français ont pris deux kilos pendant le confinement. Amel Bent ne s’est encore une fois pas laissé avoir et a pris les devants. Rien ni personne ne semble pouvoir se mettre au travers de la route de la star. Décidée à perdre du poids, elle a atteint son objectif malgré la confinement. Un confinement qui n’était pas de tout repos. Entre sa famille, son travail, le ramadan et ses engagements, Amel Bent peut se féliciter du résultat.