Amel Bent maltraitée, dans la tourmente, son mari Patrick Antonelli va être jugé, c’est chaud

Amel Bent est une chanteuse très aimée des Français. Elle est si populaire que l’émission The Voice la choisie pour faire partie des coachs. Une reconnaissance conséquente qui montre à quel point elle compte dans le paysage musical français. Mais si la carrière d’Amel Bent est pavée de succès, sa vie sentimentale bat parfois de l’aile. En effet, elle est mariée à Patrick Antonelli avec qui elle a deux merveilleuses petites filles. Le bonheur serait total pour la jeune femme. Mais son époux va passer prochainement en jugement et cela n’est forcément pas très réjouissant.

Amel Bent voit deux dates très importantes approcher à grands pas

Amel Bent compte les jours avant la finale de The Voice. En tant que professionnelle, elle sait séparer sa vie privée de sa vie professionnelle. Pourtant, lorsque l’on est aussi célèbre qu’elle, c’est parfois compliqué. En effet, Amel Bent est aux yeux de beaucoup un personnage publique. Et en ce sens, ce qui se passe dans sa vie privée intéresse et interroge ses fans. Et personne n’a pu passer à côté de l’histoire qui bouleverse la vie de la chanteuse. Car son mari, Patrick Antonelli passera prochainement en jugement pour une affaire de faux permis de conduire.

Patrick Antonelli a déjà passé plusieurs mois en prison en 2016 pour la même affaire. Des mois difficile pour lui et pour Amel Bent car elle s’est retrouvée seule pour la venue au monde de leur fille. Une expérience douloureuse qu’elle évoquait rarement lors de divers interviews. Mais Amel Bent est une battante et ses fans le savent. Elle n’est pas du genre a endosser facilement le rôle de victime. Au contraire, elle garde toujours espoir dans l’avenir et l’amour qu’elle porte à son mari lui donne de la force. En effet, la famille est ce qui compte le plus aux yeux d’Amel Bent. Elle ne peut se résoudre à baisser les bras alors que son mari traverse cette épreuve.

Les issues de ces deux dates sont incertaines mais Amel Bent reste forte

La coach de The Voice ne perd pas de vue que c’est aussi grâce à son époux que sa vie prend du sens. Rencontré son mari a été pour elle un électrochoc. Cela lui a permis d’avoir deux merveilleuses petites filles et surtout de se sentir bien dans sa peau. Car Amel Bent a longtemps été compléxée par son apparence. Elle admet volontiers que malgré ses efforts, c’est son mari qui l’aide le mieux à se rendre compte de sa beauté. De plus, en devenant maman, elle est devenue encore plus déterminée à atteindre ses objectifs.

Ainsi, Patrick Antonelli, le mari d’Amel Bent, se révèle être un des moteur de la vie de la chanteuse. Son procès approche et elle ne compte pas le laisser tomber. Même si elle est prête pour la finale de The Voice et que ce moment sera rempli de vives émotions, elle ne met pas de côté le reste pour soutenir celui qu’elle aime. Amel Bent est une personne entière. Son engagement est alors total quelque soit ce qu’elle entreprend. Et cela se voit aussi bien dans sa carrière que dans sa vie privée.

The Voice promet des sensations fortes, tout comme le procès de Patrick Antonelli

Les prochaines dates clés pour Amel Bent sont alors le 13 juin pour la finale de The Voice, et le 17 juin pour le procès de son époux. Pour la finale de The Voice, il faudra assurer un show phénoménal. Les fans de l’émission ont jusque là fait preuve de patience mais ils attentent du grandiose. En effet, toute la saison de The Voice a montré que les émotions pouvaient perte plus fortes, plus vraies et plus belles. Ce crescendo ne peut pas se terminer sur une fausse note. Amel Bent a conscience que le 13 juin est une date clé parce que les fans attendent une soirée mémorable. De plus, Lara Fabian ne pourra pas être physiquement présente en plateau. Confinée au Canada, c’est une difficulté supplémentaire pour The Voice qui devra se contenter de recevoir la chanteuse par vidéo.

Amel Bent se prépare à affronter ses deux épreuves très distinctes et pourtant qui prennent une grande place dans sa vie

Pour le procès de son mari, Amel Bent se prépare également. Et le fait que ces deux dates importantes soient si proches ne doit pas faciliter les choses. Amel Bent avait déjà fait les frais de cette affaire en 2016. Elle disait déjà déplorer voir que les médias parlaient d’elles sans parler de sa musique. Amel Bent doit donc se douter que le prochain jugement va à nouveau la remettre au cœur des débats. La chanteuse pourra n »anions compter sur le soutien indéfectible de sa famille, de ses proches et de ses fans. Car tous savent quel point elle est méritante. Son talent n’est pas la chose qui fait que sa carrière este un succès, c’est aussi grâce à son caractère exceptionnelle et exemplaire. Et malgré la tourmente qu’elle s’apprête à traverser, sa combativité lui permettra de ne pas l’oublier.

Les fans d’Amel Bent retiennent donc leurs souffles pour deux raisons distinctes. D’abord pour la finale de The Voice qui promet d’être un show inoubliable. Mais aussi pour le procès du mari d’Amel Bent, Patrick Antonelli. Il faut espérer que quoi qu’il arrive, Amel Bent tienne le coup. Et d’après ce qu’elle a bien voulu nous montrer d’elle depuis toutes ces années, nous pouvons croire qu’elle ne flanchera pas. Sa famille et surtout ses deux petites filles, font d’elle une battante encore plus déterminée qu’auparavant.