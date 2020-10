Amel Bent nous dévoile les photos inédites de son accouchement pour la 1ère fois !

Amel Bent partage avec ses fans de rares photos du jour de son accouchement. L’interprète de Ma philosophie est aujourd’hui en effet une maman épanouie. Ce 17 octobre 2020, la chanteuse célébrait l’anniversaire de sa fille cadette, Hana. Et elle publiait une série de clichés dont ses filles sont les vedettes. L’artiste est l’heureuse maman de deux enfants. Sofia, née le 4 février 2016, et Hana née le 17 octobre 2017. Il y a quelques jours, c’était donc l’anniversaire de la cadette. Amel Bent a marqué cet événement et a posté une story sur Instagram affichant plusieurs adorables photos de ses petites filles. Et l’une d’elles était très particulière.

Amel Bent

La star vit des moments très heureux. Et ce, malgré les mois difficiles qu’elle vient de traverser. Car le procès de son mari a été une véritable épreuve pour elle. Patrick Antonelli a, en effet, été condamné à deux ans de prison ferme et à 100 000 euros d’amende. Ce verdict sévère fait suite à un long procès dans lequel l’époux d’Amel Bent a été impliqué. Il s’agit d’un dossier concernant une fraude au permis de conduire. Malgré les épreuves, Amel Bent a toujours soutenu son compagnon. Mariés depuis 5 ans, Amel Bent et l’homme d’affaires Patrick Antonelli ne se quittent plus depuis cette date. Mais en 2016, le mari de la chanteuse avait dû passer 5 mois en prison suite à cette affaire d’arnaque. Gérant d’une auto-école, Patrick Antonelli aurait proposé ses services à un grand nombre de clients.

Il leur permettait d’obtenir le permis moto contre de grosses sommes d’argent. Sans que les candidats ne doivent réellement passer ni les cours ni l’examen en vue de l’obtention du fameux sésame. Cette affaire avait fait grand bruit à l’époque. Dans une interview confiée à Télé 7 Jours, Amel Ben reconnaissait avoir beaucoup souffert durant cette période : “ On parlait beaucoup de moi, mais pas pour ma musique. Je me suis senti abîmée par quelque chose qui était hors de contrôle. Je souffrais, je me sentais jugée “. Mais depuis les années ont passé et le verdict définitif est tombé. Patrick Antonelli a eu la chance de voir sa peine aménagée. Et malgré la décision du juge, il pourra rester en liberté sous certaines conditions.

Amel Bent essaie de tourner la page de cette période sombre. Elle continue sa carrière entamée en 2004. C’est durant cette année que les Français allaient la découvrir dans la saison 2 de l’émission La Nouvelle Star sur M6. Le public s’est rapidement pris d’affection pour la jeune chanteuse. Très vite, la jeune femme s’est fait un nom dans le monde du spectacle. Et son succès a été couronné par une victoire de la musique et surtout par plusieurs tournées qui à chaque fois affichaient complet. En 2017, elle rejoint l’équipe de The Voice kids parmi les membres du jury. Amel a été elle-même une candidate dans ce genre de télé crochet. C’est aujourd’hui à elle, de juger le talent des artistes en herbe. Cette année encore, elle officiait aux côtés de Marc Lavoine, Lara Fabian et Pascal Obispo dans The Voice dans sa version pour adultes. Sa présence a d’ailleurs été déjà annoncée la prochaine saison de The Voice avec un casting remodelé.

En effet, la célèbre émission de TF1 verra le retour de l’emblématique Florent Pagny dans le fauteuil rouge. Marc Lavoine sera lui aussi toujours présent alors que Pascal Obispo cédera sa place. La production de TF1 a décidé d’engager cette année le chanteur Vianney. Ce rôle de juré, Amel Bent le prends très à cœur. Et à plusieurs reprises dans The Voice, La Plus Belle Voix, elle a véritablement été émue par certains talents. Elle aime faire partager son expérience et conseiller les chanteurs afin qu’ils puissent livrer les meilleures prestations possibles.

Mais en dehors de sa passion pour la chanson, Amel Bent est avant tout une maman très attachée à ses filles. Ce 17 octobre dernier, c’est la plus jeune de ses filles qu’Amel Bent mettait à l’honneur. Âgée aujourd’hui de 3 ans, Hana a eu droit à une grande fête pour son anniversaire. Mais au vu des restrictions sanitaires, il n’était malheureusement pas question de pouvoir recevoir un grand nombre d’invités. En effet, les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement français empêchent toujours les réunions de plus de six personnes. Amel Bent avait néanmoins décidé de fêter cet événement d’une très belle façon. Dans une ambiance aux couleurs mauve et jaune, la maman avait préparé une jolie surprise à sa fille. Sur son compte Instagram, la chanteuse a fait une jolie déclaration à la petite Hana ” Joyeux anniversaire ma citrouille, ma patate douce, mon amoureuse ! Tu es notre Soleil Hana “.

Amel Bent accompagnait ce message avec une série de photos de ce jour d’anniversaire. Et on peut découvrir également un joli souvenir sur lequel Hana, alors bébé, apparaît posée sur le ventre de sa mère, juste quelque temps après l’accouchement. Mais l’artiste a aussi partagé avec ses fans l’échographie de sa petite dernière. Cette publication, emplie d’émotions, était accompagnée d’une bande sonore. Amel Bent avait choisi une chanson parfaite pour l’événement. Elle avait décidé d’illustrer cet hommage à sa fille avec le titre anglais The first time ever I saw your face, ce qui en français signifie : La première fois que j’ai vu ton visage. Des paroles parfaitement de circonstances adressées à celle qui a vu le jour en 2017. Lors de cette célébration, Amel Bent n’a pas non plus oublié son autre fille Sofia. Les deux enfants qui ont 16 mois d’écart ont passé une belle après-midi ce samedi dernier pour fêter l’anniversaire de la petite Hana. Et si les deux petites filles ne pouvaient accueillir un grand nombre de camarades suite aux mesures anti-covid, ce jour-là, c’était quand même la fête…

Les fans d’Amel Bent ont été très heureux de pouvoir partager avec leur idole un petit moment de son intimité. Pouvant compter sur une communauté fidèle, l’artiste ne manque jamais de partager ses plus beaux souvenirs. Et ses admirateurs le lui rendent bien en la suivant avec assiduité. Depuis près de 16 ans, Amel Bent est donc en haut de l’affiche. Et malgré des hauts et des bas dans sa vie, Amel Bent est une femme, une mère et une artiste heureuse et épanouie…