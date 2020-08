Amel Bent ose les vêtements totalement moulants, elle affiche une taille de guêpe impressionnante

Amel Bent s’affiche sur Instagram, souriante, épanouie et plus mince que jamais. En effet, elle semble profiter de vacances bien méritées et pour en mettre plein la vue à ses fans, elle ne se contente pas des paysages idylliques. Amel Bent prend la pose dans des tenues qui mettent en valeur ses formes de femme et sa taille fine. De quoi faire halluciner ses fans qui n’en reviennent pas de sa beauté. Voyons de plus près les tenues magnifiques qu’Amel Bent présente en tout simplicité à ses abonnés sur Instagram.

Amel Bent affiche sa taille fine et son sourire ravageur sur Instagram

Amel Bent est une véritable beauté. Bien que ses talents principaux sont dans le domaine musical, la chanteuse pourrait très bien poser pour des magazines de mode. En effet, ses fans sont les premiers à lui faire savoir qu’elle est absolument superbe et que ses tenues sont sensationnelles. Dernièrement ce sont deux posts Instagram qui ont attiré le regard des amateurs de tendances et de tailles fines. Le premier date du 15 août dernier. Amel Bent porte une robe violette satinée qui met en valeur sa taille. De fines bretelles sur les épaules, un col droit et le tissus délicat qui se plisse sur son corps, comment ne pas fondre devant une telle image ? D’autant que la chanteuse est souriante au possible, on entendrait presque son rire à travers la photo.

Voir cette publication sur Instagram P U R P L E R A I N Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent) le 15 Août 2020 à 11 :33 PDT

Amel prend plusieurs poses pour ce post et fait ainsi savoir qu’elle a une pèche d’enfer. Elle est prête à profiter de ses vacances et à en mettre plein la vue à ses abonnés. De quoi les ravir tant ils sont heureux de la voir sourire. Cette tenue met donc parfaitement en valeur la silhouette de la star. Mais ce n’est pas la seule à faire cet effet. La dernière publication du compte Instagram d’Amel Bent peut se vanter d’avoir les mêmes vertus. En effet, elle s’y affiche dans un ensemble séduisant qui va de nouveau souligner la taille fine de la chanteuse.

Des images qui rassurent ses fans

Amel Bent est visiblement en pleine forme. Physiquement en tout cas, elle apparaît au top du top. Pour le reste, Amel Bent semble bien se porter mais il est difficile de croire tout ce que nous pouvons voir sur les réseaux sociaux. Ce qui est certain, c’est choisit de laisser penser à ses fans qu’elle a de l’énergie à revendre.

Voir cette publication sur Instagram L’ H E U R E B L E U E Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent) le 16 Août 2020 à 11 :47 PDT

Amel Bent est encore une fois éblouissante dans cette ensemble. la publication du 16 août dernier n’a effectivement rien envier à celle du 15 août. Et cela veut peut-être aussi dire que les jours à venir nous réserve de belles surprises. En effet, Amel Bent partagera certainement prochainement de nouvelles photos d’elle qui seront tout aussi sublimes que celles-ci.