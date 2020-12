Amel Bent: photo en soutien-gorge pour le bonheur de ses fans !

Amel Bent fascine ses fans avenue des looks toujours plus sublimes les uns que les autres. Dans son nouveau clip, sorti le 21 décembre, elle endosse trois tenues différentes. Et l’une d’elle a particulièrement attiré l’attention de ses fans. Evidemment, c’est une tenue qui la met en valeur de façon exceptionnelle. Amincie et confiante, Amel Bent est au top de son art. Chanteuse à la voix d’or, elle arbore à présent un physique parfait qui met ses abonnés en émoi. LDPeople revient sur ce phénomène et vous raconte tout dans cet article.

Amel Bent s’affiche sublime dans les images de son nouveau clip

Amel Bent s’affiche en duo avec Hatik. Le nouveau rappeur, révélé dans la série Validé de Franck Gastambide parle d’elle comme de sa grande sœur. Ils sont heureux de leur collaboration qui est en train de devenir un succès incontournable. 1,2,3 n’est pas seulement un titre tendre et entêtant, il est aussi un clip émouvant aux images parfois torrides. Chanson sur un amour compliqué, Amel Bent et Hatik interprètent leurs personnages à merveille. De quoi émouvoir leur audience évidemment. Mais les fans d’Amel Bent ne sont pas passé à côté des looks originaux et ultra-tendance de la chanteuse. Encore une fois, elle apparaît sublime dans des tenus superbes. L’une d’elle est composée d’un haut et d’un petit top qui tombe de ses épaules. Impossible alors pour ses admirateurs de le manquer. Amel Bent secoue la Toile et ravit ses fans avec sa plastique de rêve.

Une beauté inégalable qui fait de plus en plus d’envieux

En toute circonstance, la chanteuse est apprêtée à la perfection. Quelques soient les tenues qu’elle endosse, Amel Bent illumine la pièce. Petite robe cintrée, combinaison ultra-moulante ou tailleur oversized, elle fait des ravages. Les images de son dernier clip le prouvent donc une nouvelle fois. Les fans de l’artiste sont sans voix devant sa beauté et son talent. LDPeople vous partage les images que la belle offre à ses fans sur Instagram. Attention les yeux, c’est tout simplement sublime. À 35 ans, la maman de Sofia et de Hana est plus rayonnante que jamais.

Amel Bent et Hatik cumulent déjà un demi-million de vues sur leur clip. Et cela en seulement trois jours après sa sortie en ligne. Pas de doutes, le succès attend ce titre et les fans n’ont pas fini de le jouer en boucle. Ce qui fait aussi l’unanimité chez les fans à la vue de ces superbes images, ce sont les chevelures des chanteurs. De longues chevelures bouclées qui font des jaloux mais qui appellent également les internautes à faire des tas de compliments aux artistes. Amel Bent n’a décidément pas de défauts aux yeux de ses admirateurs. Plus les années passent et plus elle devient une artiste incontournable et appréciée. Du chemin a été parcouru depuis ses débuts et ses fans admirent donc aussi son choix de tendre la main aux jeunes artistes tels que Hatik.