Amel Bent révèle ses magnifiques courbes avec une jupe moulante et un micro top ! (oh la la !)

Amel Bent se classe au top des chanteuses les plus stylées et elle le prouve à chaque phto qu’elle poste sur Instagram. Au sein de la rédaction de LDpeople, on adore ses nombreux clichés qui font toujours le buzz. On peut l’admirer tantôt dans un magnifique crop top imprimé, tantôt dans un jean taille haute couleur délavée.

Quand elle choisit ses tenues, Amel Bent privilégie les imprimés aux couleurs chatoyantes mais elle sait varier les styles les coupes de ses vêtements. Dans sa garde-robe, on trouve pêle-mêle des décolletés plongeants, des tenues courtes mais aussi des manches-ballon, des tenues sportwear ou des ensembles inspirés des années sixties. C’est bien simple : Amel Bent a du style et elle ose tout !

Son inoubliable robe rose à froufrou !

La belle brune s’est même risquée un jour à s’afficher lors de l’émission The Voice dans une robe rose à froufrou, agrémentée d’une chevelure très ondulée. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avions adoré son audace. Seul hic : ce n’était pas assorti du tout à la couleur rouge du fauteuil ! Qu’à cela ne tienne, l’interprète de Ne retient pas tes larmes se rattrape chaque jour sur son compte Instagram, pour le plus grand bonheur de ses 587’000 followers.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent)

Samedi 6 février, Amel Bent a fait son retour sur TF1. Dans l’émission The Voice, elle fait partie du nouveau jury aux côtés de Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney. Le lancement de cette 10e saison fut un succès avec plus de 6 millions de téléspectateurs. Pour Amel Bent également cette émission représente un grand succès dans sa vie.

« J’assimile ma renaissance d’artiste et de femme à ma participation à l’émission. »

Au fil des années, son public a assisté à une véritable transformation de l’artiste. Et c’est notamment grâce à The Voice. « Depuis cinq ans, j’assimile ma renaissance d’artiste et de femme à ma participation à l’émission. Moi qui m’étais un peu oubliée. ‘The Voice’, ça a été mon retour à la féminité. Peut-être même une féminité que je n’assumais pas avant.« , révèle-t-elle ainsi à nos confrères de Télé-Star. « On ne peut pas sortir indemne d’une émission comme celle-ci car elle fait bouger les lignes à l’intérieur de soi« , explique-t-elle en effet.

« Je suis la seule à mettre des robes, mais je ne me sens pas en minorité

Quant à ses tenues qui ne passent pas inaperçues, elle se dit fière de les porter. « Je suis la seule à mettre des robes, mais je ne me sens pas en minorité« , explique-t-elle ainsi. Elle indique ensuite : « Ce que je ressens, ce sont les vibrations des uns et des autres, qui dépassent largement l’âge ou le sexe. Marc Lavoine, par exemple, peut être très féminin dans ses analyses », confie-t-elle sereine dans les colonnes de Télé Star.

« C’est trop mon complice !«

Elle tient également à évoquer son collègue Vianney : « Ça m’a fait un bien fou d’avoir un mec de ma génération, quelqu’un qui partage mes codes de langage. C’est trop mon complice ! », lance-t-elle ainsi, folle de joie. Mais difficile pour elle de trouver à chaque fois les bons arguments. « On ne peut pas les rédiger à l’avance et c’est l’exercice le plus difficile, surtout lorsqu’on est pas le premier à parler et que votre copain vous pique vos arguments.

Son dernier ensemble Fendi nous fait craquer !

The Voice lui a donc redonné confiance en elle. Cette émission lui a surtout permis d’oser des tenues incroyables. Et le dernier look qui nous a fait craquer chez LDpeople, c’est celui qu’elle a mis dans l’émission Les enfants de la télé diffusée ce dimanche 28 février sur France 2.

La coach de The Voice a arboré un magnifique ensemble Fendi beige. Le mini top était de la même couleur que la jupe crayon. Et pour les chaussures, l’interprète de Viser la lune a opté pour des sandales « talons aiguilles ».