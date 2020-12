Amel Bent: Sa folle soirée avec Ayem Nour et la femme de Maître Gims, c’est quoi ce délire!

Si vous avez bien suivi la cérémonie des NRJ Music Awards, vous avez sûrement dû voir Amel Bent prendre du bon temps avec ses copines Ayem Nour et Demdem, la femme de Maître Gims. LD People va tout vous montrer.

La malchance d’Amel Bent sur le téléthon

Le téléthon et Amel Bent ce n’est pas une grande histoire d’amour. Pas parce que la jeune femme ne veut pas participer à cet évènement, non, c’est surtout parce qu’elle a toujours eu des petits soucis la des différents directs. En effet, en 2005, la chanteuse avait vécu un moment assez embarrassant : “Je participais au Téléthon, donc j’étais venue chanter. C’était Nagui qui présentait l’émission, c’est toujours Nagui d’ailleurs et il ne m’a plus jamais réinvitée… Et je pense que c’est à cause de ce moment-là“. Et ce moment-là, c’est quand elle a dit au micro pour faire un appel aux dons : “Il faut voter ! Il faut voter !”, à la place de demander aux gens de téléphoner au 3637.

🚨 Amel Bent : après sa prestation ratée lors du Téléthon, la chanteuse s’explique… https://t.co/aI1OW9Mff5 pic.twitter.com/gXBYYQd3eU — Public Mag (@InsidePublic) December 7, 2020

Heureusement pour Amel Bent, elle a pu faire son retour sur la scène du téléthon en cette édition 2020. Mais encore une fois, tout n’allait pas se passer comme prévu. Un petit problème technique est venu perturber son show avec le rappeur Hatik. D’ailleurs, elle s’en explique : “Petit problème technique ce soir sur la prestation du Téléthon… Ce sont les aléas du direct. Ça peut arriver ! On n’a pas voulu interrompre la prestation car le plus important c’est ce pourquoi nous étions là ce soir et pendant notre prestation nous avons passé la barre des 8 millions d’euros et c’est ce que nous garderons en mémoire”.

Amel Bent très proche d’Ayem Nour et de Demdem

Ce samedi 5 décembre, avait lieu la cérémonie des NRJ Music Awards. Lors de cette soirée, Amel Bent a opté pour un ensemble de costume crème associé à un crop-top en coton. Mais ce n’est pas forcément la tenue qui a fait le plus sensation pendant la soirée. La chanteuse partageait sa soirée avec sa communauté et justement dans plusieurs story, on pouvait la voir avec Ayem Nour et Demdem, la chérie de Maître Gims entrain de prendre du bon temps et de s’amuser.

Notre princesse @amel_bent en compagnie de DemDem et Richard Orlinski pour la soirée de lancement de la collaboration entre Gims et Eleven Paris : #IAMNOTARAPPER

[#StoryInsta #DemDem©️]https://t.co/bjyMDfWWPB pic.twitter.com/LqlEUR5dUL — 💫BENT W🌍RLD💫 (@bent_world_2) April 12, 2019

Il faut dire que les temps sont durs et s’amuser reste rare en cette année 2020. Mais malgré la crise du Coronavirus, Amel Bent est sur tous les fronts et s’occupe de ses affaires. En effet, en plus d’être coach pour l’émission The Voice elle enchaîne les duos qui cartonnent : avec Imen Es ou encore avec Hatik. Mais elle régale aussi l’ensemble de ses abonnés par ses tenues sur les réseaux sociaux. LD People pense en tout cas que la jeune femme a une vie bien remplie.