Amel Bent s’affiche en robe ultra-moulante pour montrer sa nouvelle silhouette, incroyable !

Amel Bent est une très belle femme. La chanteuse l’a encorne fois prouvé en osant portant une tenue très près du corps. En effet, elle apparaît aux côtés de Nikos Aliagas pour présenter 50 minutes Inside le 4 juillet dernier. Et pour le show, Nikos Aliagas et en smoking et Amel Bent porte une robe de soirée. La robe d’Amel Bent est très ajustée et souligne sa fine silhouette avec élégance.

Amel Bent et ses tenues tendances

Amel Bent fait plus de photos qu’auparavant pour se mettre en valeur. En effet, elle n’hésite plus pour changer de look et de style. Et ses fans peuvent la découvrir sous différents jours avec grand plaisir. Car tout va à la chanteuse, du survêtement à la tenue décontractée et aux robes de gala. Amel Bent est capable de sublimer ses tenues tout ce qu’elle porte. Tout comme les tenues qu’elle porte la sublime également. Dans le clip de son duo avec Imen, elle ne porte qu’une brassière blanche avec un pantalon taille haute couleur moka et c’est tout à fait tendance.

Amel Bent est vraiment capable d’assumer tous les styles avec beaucoup d’aisance et d’élégance. Pour son interview chez Konbini, Amel Bent porte un ensemble survêtement couleur or qui a des reflets étincelants et une paire de baskets blanches. Encore un style qu’elle peut adopter et qui ne va pas choquer les fans de la chanteuse.

Une tenue qui attire l’attention

Les fans d’Amel Bent vont tout de même s’arrêter pour y regarder à deux fois lorsqu’ils découvrent les photos de la chanteuse en robe de soirée. En effet, pour la présentation de 50 Minutes Inside, la robe bleue électrique et moulante d’Amel Bent ne peut pas laisser indifférent. C’est encore assez rare de constater que la belle porte des tenues si proches de son corps. Mais c’est encore un succès pour Amel Bent qui est aussi à l’aise dans cette tenue que dans les autres.

La mise en beauté d’Amel Bent est très réussie pour cette soirée du 4 juillet sur TF1. Les fans de la chanteuse la félicite dans la section réservée aux commentaires. Car les fans d’Amel Bent savent que la jeune femme n’a pas toujours été très à l’aise avec son image et avec son corps. Mais surtout parce qu’elle est superbe ! Amel Bent était un peu plus ronde auparavant et n’était pas prête à porter des tenues si moulantes. Aujourd’hui, ces photos d’elles qu’elle partage, montrent encore à quel point elle s’accepte aujourd’hui. Amel Bent a de quoi être fière d’elle. En effet, après avoir eu deux enfants, elle n’a pas cessé de perdre du poids et de faire du sport pour retrouver un physique idéal. Elle fait attention à son alimentation et cela se voit. Amel Bent est épanouie et rayonne alors dans toutes les tenues.

Amel Bent ne manque pas de style

Dans une autre de ses publications Instagram, les fans peuvent découvrir Amel Bent pendant le tournage de The Voice Kids. Car pour la nouvelle saison, Amel Bent laisser sa place à Kendji Girac. Il sera alors, comme elle auparavant, aux côtés de Patrick Fiori, Jenifer et Soprano. Et Kenji Girac expliquait qu’il craignait le plus Soprano mais qu’il était prêt à tout donner. La nouvelle saison est déjà enregistrée pour la diffusion prochaine. Mais pas encore la finale évidemment car elle sera tournée et diffusée en direct sur les écrans des Français.

Voir cette publication sur Instagram C O R A Z Ó N @kendjiofficiel 💃🏽☀️ Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent) le 27 Juin 2020 à 5 :36 PDT

Kenji Girac et Amel Bent chantent et dansent ensemble dans cette courte vidéo. Elle ne semble donc pas contrariée des faire remplacer. Mais il faut bien avouer qu’Amel Bent a des centaines de choses à faire. En effet, la sortie de son dernier clip, ses filles, son mari, les émissions de télévision en tout genre, la jeune femme n’a pas le temps de s’ennuyer. Et si elle ne participe pas à cette saison de The Voice Kids, elle aura participé à The Voice pour les adultes. De quoi occuper ses journées et ses soirées d’une manière riche en émotions !

La chanteuse rayonne et ces tenues la mettent en valeur

Amel n’a pas finit de faire tourner les têtes de ses fans. La chanteuse continue son ascension et sa carrière avec brio. Elle n’arrêtera pas si tôt de repousser ses limites et de tenter d’accomplir de nouveaux exploits. Les challenges et les épreuves sont finalement des éléments importants de la vie pour Amel Bent. Ce sont ce qui lui permettent de s’améliorer et de gagner en force, courage et volonté. Non seulement son caractère est fort et admirable, mais elle est aujourd’hui plus que jamais formidable physiquement aussi. Les fans qui constatent sa prestance dans sa robe bleue électrique ne peuvent pas dire le contraire. Nikos Aliagas non plus de peut être insensible à la beauté de son amie. Et il immortalise sa beauté dans une cliché fabuleux. Car Nikos Aliagas a réellement un grand talent pour la photographie et il excelle dans les portraits.

Pas de doutes, Amel Bent assume plus que jamais sa silhouette et cela plaît à ses fans. Elle ne manque ni de confiance en elle, ni de charme pour mettre des tenues qui la mettent en valeur. Ces abonnés Instagram resteront attentifs à ce qu’elle porte pour s’en inspirer.