Amel Bent: Son époux Patrick Antonelli passera aujourd’hui en jugement

Amel Bent a devant elle des jours pour le moins complexes qui s’annoncent. En effet, la date de jugement de son époux, Patrick Antonelli est arrivée. Jugé dans une affaire de fraude aux permis de conduire, la date du 17 juin est retenue par la justice. De quoi inquiéter les fans de la chanteuse. Mais Amel Bent sait qu’elle va devoir se montrer forte et endurante pour soutenir son mari dans cette épreuve tout en protégeant sa famille des répercutions de cette affaire.

Amel Bent doit affronter des jours sombres, son mari passe en jugement à compter du 17 juin

Amel Bent a toujours su faire preuve de combativité. Et depuis qu’elle a trouvé l’amour et donné la vie à deux petites filles, impossible de l’imaginer baisser les bras face à l’adversité. Le 15 juin dernier, la chanteuse fêtait ses cinq ans de mariage avec Patrick Antonelli. Autant dire qu’elle ne compte pas le laisser tomber alors qu’il va devoir affronter la justice. Au contraire, Amel Bent se prépare à ce moment depuis quelques temps déjà. Elle veut pouvoir soutenir son époux tout en continuant de protéger leurs deux petites filles. Car l’affaire pour laquelle est jugé ce 17 juin son époux remonte à plusieurs années. Et cela a contraint à Amel Bent d’affronter des moments difficiles.

En mai 2016, Patrick Antonelli est inquiété dans une affaire de fraude aux permis de conduire. Avec des complices, le mari d’Amel Bent aurait vendu des papiers officiels à des célébrités sans les contraindre à passer l’examen. Des faits graves qui ont valu déjà quatre mois d’emprisonnement à Patrick Antonelli. Quatre mois durant lesquels Amel Bent se retrouve seule avec leur fille Sophia qui n’a alors que trois mois. Le mari d’Amel Bent est relâché en septembre 2016 et Sophie a alors sept mois. Ce fut une période difficile pour Amel Bent et pour sa famille. Et elle s’apprête à revivre des moments peut-être encore plus durs.

Les peines encoures par le mari d’Amel Bent

En effet, les faits reprochés à Patrick Antonelli et pour lesquels il est jugé le 17 juin sont graves. Il encourt une peine de prison de 10 ans. Ainsi qu’une amende d’un millions d’euros d’après le magazine Voici. Cependant, le mari d’Amel Bent est encore présumé innocent dans cette affaire. Mais les chefs d’accusations sont lourds. Patrick Antonelli est jugé pour « corruption » et « modification frauduleuse d’un système de données mis en œuvre par l’Etat ». Toujours d’après le magazine Voici, le procès du mari d’Amel Bent pourrait durer jusqu’à trois jours.

Trois jours durant lesquels Amel Bent va trouver le temps extrêmement long. Car elle sera dans l’attente d’un jugement qui pourrait changer sa vie. Sur les 10 ans à venir, au pire, elle pourrait se retrouver seule pour s’occuper de l’éducation de ses filles. Sophia et Hana risquent de se retrouver privées de leur papa alors qu’elles ne méritent pas d’être punies pour ces éventuelles erreurs. C’est une affaire tragique que les fans de la chanteuse suivent de près. En effet, depuis ses débuts dans la chanson, Amel peut compter sur le soutien indéfectible de ses fans.

Voir cette publication sur Instagram ♾ Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent) le 24 Mai 2020 à 4 :27 PDT

Amel peut compter sur le soutien de ses fans dans toutes les épreuves qu’elle affronte

Tous espèrent que la chanteuse pourra retrouver l’amour de sa vie rapidement après d’elle. Et également que les petites Sophia et Ana pourront garder leur papa avec elles pour grandir. Sophia est née en février 2016 et Ana en octobre 2017. Les enfants d’Amel Bent et de Patrick Antonelli ne sont donc pas encore en âge de comprendre ce qu’il se passe. Et il sera certainement très difficile pour Amel Bent de le leur expliquer. Sophia n’a que quatre ans et Ana n’a pas encore tout à fait trois ans à l’heure de cet article. Si leur papa se voit condamné à la peine maximale encourue, il ne verra pas grandir ses petites filles et ne sera libre que lorsqu’elles seront des adolescentes.

Voir cette publication sur Instagram I M I E I A M O R I Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent) le 3 Juin 2020 à 6 :01 PDT

Une angoisse de tous les instants pour Amel Bent

Nous ne pouvons pas imaginer dans quel état de stress doivent se trouver Amel Bent et son époux. Les fans aussi sont épatés par la force de la chanteuse. Surtout quand on pense qu’Amel Bent a assuré un show superbe le 13 juin dernier pour la finale de The Voice. La chanteuse a des ressources et des forces insoupçonnées ! Et les fans savent qu’elle saura s’en servir pour les jours qui arrivent. Le procès de son mari va certainement être un des moments les plus angoissants de sa vie. Mais elle trouvera du courage quand elle pensera à ses filles. Il est certain qu’elle mettra tout en œuvre pour les protéger des conséquences de cette affaire.

Amel Bent espère certainement de toute son âme que son mari, Patrick Antonelli, puisse recevoir une justice clémente. nous saurons dans quelques jours l’issu du procès. Et en attendant, les fan d’Amel Bent feront leur possible pour lui apporter du soutien dans cette terrible épreuve.