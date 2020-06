Amel Bent: son mari Patrick Antonelli de retour en prison? On vous dit tout!

Amel Bent espère certainement de tout son cœur que son mari va pouvoir rentrer auprès d’elle et de leurs filles rapidement. Mais le procès de Patrick Antonelli s’annonce plus compliqué que prévu. En effet, depuis le 17 juin il comparaît devant la justice pour une affaire de recel de faux permis de conduire. En 2016, il passait déjà quatre mois en détention provisoire pour le même sujet. Et aujourd’hui c’est de la prison ferme qui est requise contre le mari d’Amel Bent. La décision du juge n’a pas encore été rendue.

Amel Bent est dans une attente qui semble interminable, le jugement va bientôt être rendu concernant l’affaire qui incrimine son mari

Amel Bent avait déjà été durement secouée par cette affaire. Son mari, Patrick Antonelli est au centre d’une histoire qui fait la une des médias. Il serait impliqué dans une affaire de trafic de permis de conduire. Le mari d’Amel Bent travaillait dans une auto-école. Mais tout ne se passait pas en toute légalité dans ses bureaux. Plusieurs permis auraient été vendus ou échangés contre des services. Cela implique donc plusieurs chefs d’accusations. Le mari d’Amel Bent est jugé depuis le 17 juin et pendant trois jours, à Nanterre. Il est donc accusé de corruption, de recel et de falsification ainsi que d’abus de biens sociaux et de blanchiment. Bien qu’il ne soit pas le seul qui se retrouve sur les bancs des accusés, il encourt une peine de prison qui pourrait s’élever à 10 ans.

Le réquisitoire du juge implique de la prison ferme

Mais le mari d’Amel Bent se bat pour pouvoir rester auprès de sa famille. L’avocat de Patrick Antonelli, Maître David-Olivier Kaminski, fait tout son possible pour faire baisser la peine au plus bas. Et d’après le magazine Public, le juge aurait requis une peine de prison de cinq ans dont tous ans fermes pour le mari de la chanteuse. Le tout assorti d’une amende de 200 000 euros. Dans ces conditions, difficile pour Amel Bent d’envisager que son mari ressortira libre du tribunal. Les fans de la chanteuse sont désespérés de savoir qu’elle pourrait se retrouver seule à enlever ses deux filles. En effet, Amel Bent et Patrick Antonelli ont deux merveilleuses petites filles. Et elles sont encore très jeunes. Sofia est née en février 2016, elle a donc tout juste quatre ans. Et Hana est née en octobre 2017 ce qui fait qu’elle n’a pas encore ses trois ans.

Amel Bent tente de rester forte pour épauler son mari, Patrick Antonelli

Amel Bent savait que ce procès allait arriver mais elle ne laissait rien paraître de son angoisse. En effet, elle était présente pour l’émission The Voice en tant que jury et coach. Elle n’a jamais laissé ses affaires familiales l’empêcher de mener à bien ses engagements artistiques et professionnels. Encore trois jours avant le procès de son mari, Amel Bent participait à l’émission La chanson de l’année. Les fans qui la suivent depuis longtemps savent que rien ne saurait ébranler sa détermination. Amel Bent est une femme forte et combative qui surmonte toujours les épreuves que la vie met sur son chemin. Mais il faut bien admettre que celle-ci est coriace. Imaginer se passer de son mari à ses côtés pendant plusieurs années doit certainement l’empêcher de dormir.

Dans l’attente, le souffle court, l’annonce du jugement sera connue entre le 20 et le 21 juin

C’est une attente interminable qui prend donc place. Attendre la décision du juge laisse Patrick Antonelli et sa femme dans l’inconnu. Amel Bent ne peut qu’espérer que l’issue sera la plus favorable possible pour son mari. Et c’est évidement ce que les fans de la chanteuse souhaitent eux aussi. Car ils ne peuvent se résoudre à imaginer Amel Bent se retrouver punie de la sorte. De même, Sofia et Hana n’ont rien fait de mal et vous se retrouver privées de leur papa. Une affaire tragique pour la famille d’Amel Bent. Deux jours avant le début du procès de Patrick Antonelli, le 15 juin, Amel Bent et lui fêtait leur quatre ans de mariage. Des noces de bois qui resteront mémorables étant donné les circonstances.

Courage, patience et résilience, les maîtres mots pour Amel Bent ses derniers temps

Amel Bent peut compter sur le soutien de ses fans sur les réseaux sociaux. Cette période difficile, elle ne l’affronte pas seule. De plus, il est certain que sa famille sera présente pour l’épauler quoi qu’il arrive. Mais malgré tout cela, l’absence de son mari ne pourra pas être comblée par autre chose que par son retour. Aussi, il faut espérer que les médias ne soient pas trop durs avec elle non plus. En effet, pendant l’incarcération provisoire de son mari en 2016, Amel Bent racontait avoir très mal vécut cette médiatisation.

Elle venait donc tout juste d’accoucher de Sofia et Patrick Antonelli part pour quatre mois en détention. Il ne retrouvera jamais les moments perdus auprès de sa fille pour les premiers mois de sa vie. Et Amel Bent avouait avoir du mal à tout gérer à la fois. Devenir maman, être loin de sa mari, sa carrière et la médiatisation de l’affaire, cela faisait beaucoup de choses. C’était un moment difficile pour elle et ceux qui arrivent devraient l’être encore davantage. La décision du juge devrait être connu ce 20 juin. En attendant, tout le monde croise les doigts pour Amel Bent. Ses fans et ses proches doivent avoir l’impression que le temps est suspendu tant ils attendent la fin de cette triste affaire.