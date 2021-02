Amel Bent en tension: Les règles ultra strictes du tournage de « The Voice » les écarts qu’elle ne peut plus se permettre !

Amel Bent fait partie des quatre coachs de The Voice. Pour que l’émission puisse voir le jour cette année, la production a revu son organisation de façon drastique. Pas question de faire prendre des risques aux équipes et pas question non plus de sacrifier la magie qui opère en plateau. LDPeople vous raconte tout.

Amel Bent se plie à des règles pesantes

Amel Bent s’est donnée corps et âme, comme ses camarades coachs, pour rendre possible cette édition de The Voice. La production a mis en place un protocole sanitaire ultra strict afin de préserver la santé de tous. Dans une interview pour le magazine Télé 7 Jours, la chanteuse a fait des révélations fracassantes. En effet, confinement et tests PCR à la pelle sont le lot des parties prenantes de The Voice. Tous les trois jours, Amel Bent et ses collègues sont testés. Entre les tournages, ils sont dans l’obligation de se confiner chez eux. Contrevenir à ses règles très strictes c’est mettre en danger tout le programme.

Amel Bent est en tension pour ne pas être celle qui fera s’arrêter l’aventure. Toujours dans cette interview pour Télé 7 Jours, la chanteuse indique une phrase qui lui reste en tête. La production lui a dot « Si tu attrapes la Covid, tu mets 230 personnes au chômage ». Voilà en effet de quoi aider à rester concentrer sur la sauvegarde de l’émission. La belle explique alors s’être donnée « humainement » à The Voice sur ce plan.

Pas de contacts physiques évidemment entre les personnes ne sont autorisés. Et c’est un détail qui manque énormément à cette artiste d’habitude plutôt tactile. Le contact crée un lien immédiat entre les gens. À défaut de pouvoir le mettre en place, lorsque la superbe Amel Bent intègre un talent à son équipe, elle lui offre un masque floqué « Team Amel ». Une façon alternative de créer un lien finalement. Et également une manière de les encourager à se protéger contre le virus.

The Voice met toutes les chances de son côté pour finir la saison

Amel Bent détaille tout le protocole sanitaire mis en place dans cette interview, ainsi que son ressenti. LDPeople vous invite à le retrouver en intégralité dans le numéro du 13 février de Télé 7 Jours. Pour le reste, rien de tel que de suivre The Voice tous les samedis soirs sur TF1. Et pour les retardataires, le site de MyTF1 vous propose les émissions en replay. Le compte Instagram de l’émission regorge aussi de pépites pour vous donner envie de suivre le show, de même que les comptes Instagram respectifs des coachs.

Cette année, la pandémie prive The Voice de son public. Des écrans parcourent néanmoins les gradins et aident les téléspectateurs à se projeter. Mais rassurez-vous, la magie opère malgré tout et l’émotion est encore une fois largement au rendez-vous. Et tous les talents qui nous mettent la larme à l’œil ne plombent pas l’ambiance. En effet, nous pouvons compter sur les taquineries des coachs entre eux pour apporter des fous rires à n’en plus finir.