Amel Bent The Voice dévoile des clichés inédits de son mariage, après 5 ans

À l’occasion de ses noces de bois, Amel Bent publie des photos inédites de ses noces avec Patrick Antonelli. Le 15 juin 2015, les deux tourtereaux célébraient leur union. 5 ans plus tard, les époux fêtent leurs noces de bois. La chanteuse de 34 ans rayonnante doit aussi son charmant sourire à sa magnifique petite famille qu’elle a fondée avec Patrick Antonelli.

Très discrète sur sa vie privée, Amel Bent, ne publie que de très rares clichés de sa vie personnelle. Aujourd’hui, à l’occasion de cet anniversaire si spécial, la jurée de » The Voice » décide de partager avec ses 500 000 followers sur Instagram, une série de superbes photos des plus moments de ce jour si particulier, le jour de son mariage, Elle apparaît alors resplendissante, souriante et très heureuse, vêtue sur certains clichés d’un peignoir blanc pour ses préparatifs pour le grand jour, et sur d’autres d’une très belle robe bleue ciel, telle une princesse avec un diadème dans les cheveux. Radieuse, Amel Bent pose pour ce shooting, avec la Tour Eiffel en arrière-plan. Un jour magnifique, ce jour où elle a dit oui à l’homme de sa vie, pour le meilleur et pour le pire.

Ses fans, sous le charme de la belle brune et très touchés par ses photos enfin dévoilées, sont absolument ravis. Ils la comblent de cœurs, des plus beaux compliments et lui souhaitent tout le bonheur du monde » Tellement belle ”, “ Une princesse ”, “ Tu es super belle Amel, ton sourire j’adore ”, “ La reine des reines ”, “ Une vrai princesse ”, “ Magnifique ”. Avec quasiment 25 000 like, la star fait encore le buzz.

Amel Bent a toujours voulu garder sa famille loin des projecteurs. Elle n’a d’ailleurs jamais révélé le visage de ses deux filles Sofia, âgée de 4 ans et Hana 2 ans, et ne dévoile que très rarement des informations sur son mari, Patrick Antonelli. Lors d’un épisode de la dernière saison de The Voice Kids, Amel faisait quelques rares confidences et révélait avoir dit «oui» sur la chanson » Je l’aime à mourir » de Francis Cabrel, interprétée par trois de ses talents. » C’est une chanson qui compte pour moi. C’est la chanson de mariage qu’on a choisie avec mon amoureux pour se dire qu’on s’aime « , avait-elle alors avoué à tous les Français devant leur écran de télévision.

Amoureuse comme au premier jour, Amel Bent avait connu un début difficile avec son époux. En effet, en 2016, Patrick Antonelli, ce gérant d’auto-école de Neuilly-sur-Seine, avait été mis en examen, et avait alors passé 5 mois en prison, accusé de trafic de permis de conduire, qui impliquait des célébrités. Une affaire de fraude qui aurait rapporté plus d’un million d’euros. Patrick Antonelli et ses complices auraient délivré 250 faux permis entre 2013 et 2015 sans le besoin de passer les épreuves, moyennant une somme allant jusqu’à 12 000 €.

Un scandale qui avait fait la une dans les médias, et qui avait fortement affecté la belle brune. En effet, Amel Bent avait vécu cette épreuve, et ces mois d’emprisonnement de son mari très difficilement. De plus, sa fille Sofia venait de naître, il y avait seulement quelques mois, et avait dû donc vivre ces moments sans la présence de son mari. Une période que la chanteuse a particulièrement mal vécue, et durant laquelle sa notoriété avait été quelque peu salie. Elle racontera lors d’une interview pour Télé 7 Jours, en mai 2019 : » On parlait beaucoup de moi, mais pas pour ma musique. Je me suis sentie abîmée par quelque chose qui était hors de contrôle. Je souffrais, je me sentais jugée. J’étais vraiment au plus bas. Je me suis retrouvée avec ma fille dans des endroits où je n’avais pas envie d’être », avait-elle ainsi confié dans les pages du magazine. Elle avait même perdu beaucoup de poids. Le procès de son mari Patrick Antonelli doit s’ouvrir cet été. Amel Bent saura très prochainement, si elle devra revivre cet épisode très noir de sa vie, ou si la justice sera clémente envers le père de ses enfants. Pourra-t-elle laisser définitivement cette affaire derrière elle ?

Malgré cette épreuve difficile qu’ils ont traversée au début de leur mariage, Amel Bent et Patrick Antonelli sont restés un couple soudé et fort, et très heureux. » Être maman et chanteuse, c’est un truc que je fais au jour le jour. Sur le papier, je n’arrivais pas à le concevoir et c’est pour ça que j’ai mis du temps à revenir. (…) J’ai la chance de ne pas être seule, j’ai un mari qui est franchement génial et surtout un papa qui déchire. Pour l’instant, on s’en sort bien « , avait-elle confié, lors d’une interview à purepeople.

Voir cette publication sur Instagram ♾ Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent) le 24 Mai 2020 à 4 :27 PDT

Une rencontre entre les deux tourtereaux qui s’était faite suite à sa participation dans l’émission Danse avec les stars, en 2012. Une émission qui lui a permis de fonder sa petite famille. “ Sans ça, mes filles ne seraient pas là … ! Ça m’a permis de me sentir bien dans ma tête et dans mon corps ”, avait alors déclaré Amel Bent. En effet, la chanteuse a souvent été victime de critiques sur son physique, voire même de remarques grossophobes. Mais Amel Bent n’en a que faire des jugements de ses détracteurs. Comme elle l’a confirmé lors d’un entretien, » J’ai un mari magnifique et deux enfants merveilleux donc je n’ai plus ce manque de confiance vis-à-vis de mon physique. J’ai réglé ces questions, car je suis mariée et que je me sens aimée, telle que je suis « .

Amel Bent, qui dansait à l’époque avec Christophe Licata, avait de bonnes raisons de se réjouir de sa présence dans le programme de TF1, car : “ C’est grâce à cela que mon futur mari est tombé amoureux de moi ! Nous nous sommes connus juste après l’émission ”, avait-elle alors confié.

L’interprète de » Ma symphonie » a fait sensation ses derniers mois en tant que coach dans l’émission » The Voice « , dont la saison s’est terminée ce samedi 13 juin 2020. Elle aura amené le jeune Tom Rochet jusqu’en finale où il a terminé sur la 3ème marche du podium. Une saison à laquelle Amel Bent aura eu beaucoup de plaisir de participer « Être dans ce fauteuil, c’est avoir l’occasion pour moi de rendre la monnaie de sa pièce à la vie en donnant une chance aux autres… tout comme on m’a donné la mienne il y a 15 ans ! RDV en 2020 ». Car c’est effectivement grâce à sa participation, en 2004, à La Nouvelle Star, que la jeune artiste s’était fait connaître du grand public. Elle avait alors gagné la troisième place.

Amel Bent semble aujourd’hui parfaitement épanouie, mais il est à espérer pour elle que le procès de son mari ne sera qu’une étape. Car si une nouvelle condamnation venait à arriver, elle se retrouverait une fois de plus seule.