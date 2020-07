Amel Bent The Voice enlève le haut cette fois, on voit tout, les internautes adorent!

Amel Bent est une chanteuse célèbre. Et pour ajouter à son succès, à 35 ans et après avoir eu deux enfants, c’est un corps de rêve, dont elle est très fière, qu’elle met en avant sur Instagram. En effet, Amel Bent partage dernièrement une photo sur internet qui a de quoi faire tourner la tête de ses fans. Car elle apparaît resplendissante et plus mince que jamais. Son ventre plat et musclé va faire des jalouses ! Et Amel Bent ne rougit pas des efforts qui lui ont permis d’en arriver là.

Amel Bent est une véritable star, et elle fait sensation sur Instagram

Amel Bent devient célèbre grâce à l’émission Nouvelle Star. Nous ne sommes alors qu’en 2004 lorsqu’elle trouve son public. Et depuis, la jeune femme enchaîne les succès. Elle peut se réjouir de compter aujourd’hui sur des fans fidèles. Car ils sont prêts à l’épauler pour tous ses projets artistiques et professionnels. Mais également dans les épreuves de sa vie. Et la star a en effet besoin de soutien dans cette période. Le père de ses deux filles, son mari Patrick Antonelli est actuellement en attente du verdict de son procès. Il risque jusqu’à dix ans de prison dans une affaire de faux permis de conduire. Mais Amel Bent se montre forte. Alors que le procès approche à grands pas, elle ne change rien à ses habitudes. Ou en tout cas, elle ne laisse rien paraître de ce qui l’affecte.

Les fans d’Amel Bent reconnaissent et admirent la combativité de la chanteuse

Ainsi, seulement quelques jours avant le procès de son mari, Amel Bent assure dans son rôle de coach et de jury dans The Voice. La finale de l’émission restera dans l’histoire comme une soirée pleine d’émotions. Et le lendemain, elle est présente dans La chanson de l’année sur TF1. Encore une fois, elle est capable de rester très professionnelle et de séparer sa vie privée de son travail. Mais ses fans connaissent ses difficultés. Et ils répondent présents lorsqu’ils imaginent qu’Amel Bent a besoin de soutien. La chanteuse leur délivre un message vidéo très touchant le 21 juin dernier. Alors qu’elle est en repas de famille, elle prend le temps de constater que son succès ne date pas d’hier. Amel Bent réalise que cela fait alors plus de temps qu’elle est entourée de ses fans que de temps qu’elle a passé à rêver de les avoir.

Dans ce message qui ressemble à une déclaration d’amour, Amel Bent tient également à remercier ses fans. En effet, elle dit recevoir des attentions de leur part qui lui font chaud au cœur. Des milliers de personnes lui envoient des messages pour lui souhaiter du courage dans cette période compliquée. Mais aussi pour al remercier de se montrer toujours présente. Et enfin, pour lui signifier qu’elle est une réelle source d’inspiration. Car Amel Bent se montre combative depuis toujours. Elle est une femme indépendante et libre qui est dotée d’une grande force de caractère.

Amel Bent va au bout de ses choix et prouve que la détermination est payante

Par exemple, Amel Bent explique souvent à quel point elle était complexée par son corps. Et comment trouver de l’amour dans les yeux de son mari lui a donné le courage de se sentir belle et désirable. C’était pour elle une révolution et son travail a finit par payer. Car elle poste le 20 juin dernier, une photo qui la montre sous un jour nouveau. Les fans avaient conscience que la jeune femme avait perdu du poids. Mais elle ne s’était pas montré sur internet de la sorte depuis longtemps, voire jamais. C’est avec un ventre plat à faire rougir de jalousie les plus sportives qu’elle apparaît alors dans sa publication.

Des abdominaux d’acier, un teint hâlé et un visage rayonnant font régir tout internet. Amel Bent reçoit sous cette publication des commentaires plus élogieux les uns que les autres. Tout le monde d’accorde à dire que la chanteuse est une véritable « beauté ». Elle expliquait que pendant le confinement, elle prenait plaisir à cuisiner. Les fruits et les légumes sont devenus les alliés minceur d’Amel Bent.

La beauté d’Amel ne cesse pas de rendre fous ses abonnés

Le confinement n’aura pas fait prendre de poids à la star. Un esprit sain dans un corps sain pourrait résumer la philosophie de vie de la chanteuse. Et aux vues des résultats, elle va faire des adeptes. En effet, certains des internautes s’expriment en commentaire de cette publication pour dire à Amel Bent qu’ils rêvent de lui ressembler. Car elle ne semble pas vieillir pour un sous. Malgré ses deux accouchements et son âge qui avance, Amel Bent est de plus en plus belle.

La chanteuse semble avoir tout ce qu’il faut pour être heureuse dans sa vie. Elle vit de sa passion, elle a trouvé l’amour qu’elle cherchait et elle a eu la chance d’avoir de merveilleuses petites filles qui sont nées de cette union. Il faut à présent souhaiter que la mari d’Amel Bent, Patrick Antonelli, ne reçoive pas un verdict trop sévère. En effet, il risquerait jusqu’à 10 ans de prison d’après les lois et les accusations dont il est l’objet. Sofia et Hana, les filles d’Amel Bent et de Patrick Antonelli sont certainement encore trop jeunes pour réaliser que leur papa pourrait s’absenter autant. Les fans d’Amel Bent seront présents pour la chanteuse quelque soit l’issue du procès.