Amel Bent (The Voice): quand son mari Patrick Antonelli ira-t-il en prison ?

Amel Bent a fait son grand retour dans The Voice. Samedi 6 février, TF1 lançait en effet la 10eme saison du télé-crochet. Présenté par Nikos Aliagas, le programme a été couronné d’un succès d’audience. Une réussite dont peut se féliciter la chanteuse. Mais dans sa vie privée, les choses ne vont pas aussi bien. Car son mari Patrick Antonelli a de gros soucis judiciaires…

Quatre de prison dont deux ferme et 100 000 euros d’amende

A 35 ans, Amel Bent mène sa carrière comme une reine. Elle ne peut pas en dire autant de sa vie de famille. En cause : son mari, qui est aussi le père de ses deux filles. Ce dernier a travaillé en tant que fonctionnaire à la préfecture des Hauts-de-Seine. En juillet dernier, la justice l’a condamné à quatre ans de prison, dont deux ferme, et 100 000 euros d’amende pour corruption et blanchiment d’argent.

Amel Bent: Parmi ses clients : Ali Baddou, Jérémy Menez et Samir Nasri

En effet, Patrick Antonelli avait mis en place un trafic de permis de conduire en 2013. Il aidait ainsi des célébrités à avoir leur permis sans même passer l’examen de conduite. L’homme a ainsi proposé ses services illégaux au journaliste Ali Baddou et à d’autres personnalités du petit écran. Il a également fait des transactions avec des footballeurs de haut niveau comme Jérémy Menez et Samir Nasri. Car Patrick Antonelli avait officié comme directeur d’école de conduite.

“Je veux être au niveau quand on sort avec les gens qu’elle fréquente »

Aujourd’hui âgé de 34 ans, l’accusé justifie son acte pour atteindre le niveau de vie de son épouse, qu’il a rencontré en 2013, l’année où il a mis en place son traffic. « Je tombe amoureux d’elle, j’ai moins de moyens mais je veux être au niveau quand on sort avec les gens qu’elle fréquente », avait-il expliqué à la barre.

« C’est peut-être les dernières heures de Patoche ».

Après quatre mois en détention provisoire en 2016, Patrick Antonelli vit aujourd’hui en liberté. Mais Amel Bent a lâché une phrase énigmatique dans une vidéo sur Instagram. En effet, le 24 janvier dernier, on pouvait apercevoir l’interprète de Ma Philosophie et son compagnon déguster un plat au fromage. Et Amel Bent de lâcher : « C’est peut-être les dernières heures de Patoche ». Est-ce qu’Amel Bent voulait dire qu’il s’agissait de ses dernières heures avant la prison ?