Amel Bent The Voice: Régale ses fans avec cette attitude hyper étrange !

Après plusieurs semaines d’interruption, » The Voice « le plus grand concours de chant de France est revenu sur les écrans, ce samedi 6 juin, dans un prime-time très attendu par les téléspectateurs. Si le programme était d’une grande intensité, c’était la réaction d’Amel Bent, qui visiblement très heureuse de retrouver le plateau de TF1, qui a suscité l’attention de certains l’internautes, très observateurs. Alors que les 12 finalistes tentaient de décrocher leur place pour l’ultime étape de cette saison de » The Voice France « , l’interprète de » ma philosophie » a fait réagir en nombre certains téléspectateurs qui se sont bien amusés de son attitude.

Toujours présentée par Nikos Aliagas, l’émission de ce samedi était pourtant un petit peu différente de d’habitude. Si Pascal Obispo, Marc Lavoine, et Amel Bent était bien présents sur le plateau du grand show, Lara Fabian apparaissait, elle, par écran interposé. Suite à la fermeture, des liaisons aériennes et du confinement toujours d’actualité en Amérique du Nord, la chanteuse belge est toujours, à ce jour, bloquée au Canada où elle réside une partie de l’année, et ne pouvait donc physiquement être présente pour soutenir les candidats.

Avec les mesures de sécurité sanitaires en application, c’est une émission sans public que les nombreux téléspectateurs ont pu découvrir. À la place des spectateurs, un mur d’écrans sur lesquels apparaissaient des fans de l’émission depuis chez eux.

Voir cette publication sur Instagram 🌸 Une publication partagée par Amel Bent (@amelbent) le 6 Juin 2020 à 5 :24 PDT

Si Amel Bent se montrait très heureuse que son candidat Tom Rochet décroche sa place en finale, avec une magnifique reprise du standard de Stevie Wonder » Free « , la chanteuse était très démonstrative et affichait un visage expressif tout au long de l’émission, et a interpellé les internautes qui n’ont pas manqué de réagir en nombre. Du côté des autres équipes, c’est Antoine Delie qui a décroché son ticket pour l’ultime rendez-vous dans l’équipe de Marc Lavoine en choisissant d’interpréter la très difficile chanson de Daniel Balavoine » SOS d’un Terrien en détresse « .

Pour l’équipe de Lara Fabian, ce fut Gustine avec sa reprise de » Wicked game » de Chris Isaak accompagnée de sa harpe qui ne la quitte jamais, et Abi qui complétait le quatuor. Tous quatre désignés par les votes du public, qui était le seul juge final ce samedi. Une finale qui s’annonce donc des plus explosives avec trois garçons et une fille dans des styles bien différents.

Les téléspectateurs ont donc été ravis de retrouver après de longues semaines le concours de chant favori et d’enfin découvrir qui participera au dernier carré qui verra couronner le grand gagnant de » The Voice 9 « .

Si tout le monde était très heureux des deux côtés de l’écran, certains internautes se sont rués sur leur téléphone ou sur leur tablette pour commenter la prestation d’Amel Bent. Visiblement, interrogatifs sur les expressions du visage de la chanteuse, les remarques et commentaires ont directement fusé. » Pourquoi elle fait cette tête « , » Attendez, je suis confuse, elle aime ou pas Amel Bent. Pourquoi elle fait cette tête « , » c’est quel genre d’émotion cette grimace « , » Amel Bent a une façon de faire les grimaces-là quand elle est yamoo « , » C’est fou comme elle m’énerve avec ses grimaces. Nous ne sommes pas chez les Guignols « . Difficile de savoir ce qui passe par la tête d’Amel Bent pendant que les candidats exécutaient leurs prestations, mais apparemment la chanteuse était très démonstrative avec des mimiques plus que bizarres pour certains internautes.

Amel Bent c’est fou comme elle m’énerve avec ses grimaces. Nous ne sommes pas chez les guignols — OumyKK 🇸🇳🧡 (@Oooumyy_Kh) April 18, 2020

Mais dans un même temps, un grand nombre de commentaires élogieux était partagé pour souligner combien la chanteuse était en beauté : » On en parle de la beauté d’Amel Bent ce soir ? » s’exclamait un fan apparemment sous le charme. Les fans d’Amel Bent étaient donc bien au rendez-vous et très heureux de pouvoir féliciter l’artiste sur sa beauté lors de cette demi-finale. La chanteuse avait même une petite surprise pour eux, lorsqu’elle apparaîtra en fin d’émission en visioconférence depuis chez elle.

Quand le nom de Tom Rochet a été annoncé, la chanteuse a laissé éclater sa joie. Apparemment, elle n’était pas la seule à être très heureuse du résultat puisque l’une de ses filles a fait une rapide apparition à l’écran. Mais malheureusement, les téléspectateurs n’ont pas pu voir son visage puisqu’il était recouvert d’un masque du peintre Salvador Dali, emblème de la série culte la » Casa de papel « .

» The Voice » est donc revenu en force ce samedi 6 juin, et aura connu un joli mais modeste succès. En effet, le concours de chant sur TF1 n’a rassemblé » que » 3,8 millions de téléspectateurs soit 20 % du public. La dernière émission diffusée le 25 avril avait rassemblé elle, plus de 5 millions de personnes ; et depuis son démarrage cette saison » The Voice » n’était passé qu’une seule fois sous la barre des 4 millions. Donc il s’agit d’un succès mitigé pour ce retour après sept semaines d’absence, on peut néanmoins imaginer que la grande finale qui sera diffusée très bientôt connaîtra un succès plus retentissant.

Il faut dire que le plateau de cette année est très relevé, et que ce dernier show s’annonce déjà comme un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer. Lors de cette dernière épreuve, on se demande bien si Amel Ben sera aussi démonstrative que lors de la demi-finale de ce samedi, et si c’était le cas, on imagine bien que les internautes toujours très attentifs aux moindres détails, ne manqueront pas de commenter à nouveau les grimaces de l’artiste.

Rendez-vous donc samedi prochain pour savoir qui de Tom Rochet, Antoine Delie, Abi ou Gustine remportera la compétition. Tous les quatre espèrent soulever le trophée dans l’espoir de peut-être suivre les traces de leurs prédécesseurs comme Kendji Girac ou Slimane, qui après leur victoire dans » The Voice » sont devenus aujourd’hui de véritables stars et des valeurs sûres de l’univers de la chanson française. » The Voice « , c’est beaucoup plus qu’un concours, c’est un véritable tremplin pour des artistes inconnus qui sont mis en pleine lumière et qui espèrent bien y rester. Et ce n’est pas Amel Bent qui dira le contraire puisqu’elle aussi, avait été découverte dans une émission similaire » La Nouvelle Star » sur M6 qui lui avait permis de se révéler au grand public et d’entamer la carrière qu’on lui connaît aujourd’hui.