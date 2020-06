Amel Bent très sexy: Elle fait tomber le haut de sa robe, elle fait baver ses fans!

La sublime chanteuse Amel Bent a récemment posté un cliché d’elle vêtu d’une robe magnifique où l’on distingue très bien sa silhouette. On craque totalement.

La chanteuse Amel Bent est très populaire. Elle a empilé les tubes ces dernières années et fait partie du jury de l’émission phare de TF1 « The Voice ». Récemment, sur son compte Instagram, la star a diffusé une vidéo boomerang. Sur cette photo animée, Amel Bent dévoile une robe magnifique ! Cette tenue lui va à ravir. La jeune femme alimente très régulièrement son compte Instagram qui est d’ailleurs très suivi.

Elle compte plus de 500.000 abonnés qui suivent régulièrement sa vie quotidienne. Ses différentes photos sont toujours très commentées. En plus d’être une chanteuse, Amel Bent a aussi le statut d’influenceuse. C’est-à-dire que chaque tenue qu’elle porte est scrutée et des jeunes femmes peuvent vouloir acheter la même.

Un compte Instagram très suivi

Elle a déjà posté de nombreuses photos, où on peut la voir en compagnie de son compagnon, avec des tenues toujours assez sympas. De temps à autre, elle s’affiche avec des robes chics. Récemment, on a pu voir la chanteuse vêtue d’un pantalon avec des paillettes, où l’on pouvait distinguer ses formes généreuses. On a aussi la voir avec des collants léopards très beaux. Ces photos étaient tirées d’une série de clichés faits en ville. L’interprète de « ma philosophie » adopte des tenues toujours très tendance comme dernièrement un haut à manches larges très élégant qu’elle a pu mettre avec un jean qui lui va à ravir.

Des tenues ravissantes

La chanteuse a aussi porté récemment une petite jupe ravissante avec une chemise ouverte : des vêtements très élégants qu’elle porte avec classe. Sur son compte Instagram, la chanteuse a également porté une tenue avec des motifs Vichy blanc et rouge, un décolleté incroyable qui laissait aussi voir ses belles épaules. Ces derniers temps, elle ose de plus en plus de tenues légères et c’est à chaque fois très réussi. Elle est de plus en plus rayonnante.

Amel Bent s’affiche avec une robe incroyable

Sur le dernier post de la chanteuse, elle rayonnait dans une robe qui laissait voir ses belles épaules halées. Ce genre de décolleté permet de mettre en valeur la femme. Ce type de tenue est carrément tendance en ce moment surtout avec les beaux jours qui arrivent. Cette tenue permet aussi à Amel Bent de montrer à ses fans ses jolies jambes bien fines.

La robe met aussi en avant sa taille. Sur les réseaux sociaux les commentaires positifs se sont multipliés en dessous de sa publication : « tu es sublime Amel », « cette robe te va à ravir ». Des messages qui ont dû faire chaud au cœur de la chanteuse. En effet, sur les réseaux sociaux, les commentaires ne sont pas toujours bienveillants. Mais, Amel Bent peut compter sur des fans qui lui lancent des ondes positives.