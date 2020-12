Amel Bent très en colère: de l’argent contre des dédicaces à ses fans, elle s’exprime et dit tout!

Il y a peu, Amel Bent a lancé une véritable alerte sur les réseaux sociaux. En effet, la chanteuse est furieuse. Car ses fans sont victimes d’une véritable arnaque réalisée en son nom! Aussi, la coach de The Voice a décidé de prendre les choses en main. Dès la découverte de cette supercherie, elle a donc mis en garde sa communauté pour les appeler à la plus grande vigilance. LD People vous explique comment un usurpateur utilise l’identité de la chanteuse. Et surtout la manière dont ses fans ont été abusés !

Amel Bent : la chanteuse ne décolère pas

Victime d’une usurpation d’identité

Voilà donc une expérience qu’Amel Bent ne va certainement pas oublier. En effet, une personne plus qu’indélicate a décidé d’utiliser son nom à des fins frauduleuses sur les réseaux sociaux. Ainsi, cet usurpateur demande aux fans de l’artiste de lui envoyer de l’argent en échange d’un autographe signé de la main d’Amel Bent. Il n’en fallait pas plus pour que la chanteuse sorte de ses gonds dès qu’elle a eu connaissance de cette affaire. Pourtant, elle était loin de se douter de ce qui allait lui arriver. En effet en cette période de Noël, l’artiste profite de ses proches et de ses enfants pour se ressourcer quelques jours.

Amel Bent a publié le souvenir de sa veillée de Noël en exhibant les cadeaux placés sous le sapin. C’était notamment l’occasion pour la chanteuse de faire découvrir à ses fans l’un de ses présents. Car Amel Bent a été chouchoutée durant cette période. En effet, elle vient de recevoir un splendide sac de la marque de luxe Hermès comme cadeau de Noël. Mais finalement, sa joie est sans doute un peu gâchée. LD People vous explique comment la trentenaire a réagi face à ce problème de taille.

” Ce n’est pas moi “

Sur son compte Instagram, Amel Bent a donc décidé de faire preuve de clarté. Comme le rapportait le magazine Gala, la maman de deux enfants a souhaité mettre en garde ses followers. ” Attention à tous les comptes qui se font passer pour moi et vous propose une photo, une rencontre ou une dédicace contre de l’argent ! Évidemment, ce n’est pas moi ! Peu importe ce que la personne dit pour vous convaincre, elle ment et elle veut vous arnaquer “. Par cette déclaration, elle espère surtout qu’aucun autre de ses fans ne se fasse à nouveau arnaquer.

Amel Bent espère donc que son message sera passé et entendu. Car malheureusement, ce n’est pas la première fois que la chanteuse doit se justifier pour quelque chose auquel elle n’est pas liée. Déjà dans le courant de cette année, elle avait dû s’adresser à sa communauté pour affirmer qu’elle n’était aucunement liée à une marque de produit amincissant. ” Le régime kéto avec des gélules ou je ne sais quoi qui utilise mon nom pour promouvoir leur truc, c’est fake fake fake “. Espérons qu’Amel Bent puisse enfin tourner la page de ces sombres histoires ! Car si elle en est une victime collatérale, les premiers touchés dans cette affaire : ce sont ses fans ! Et ça, elle ne peut l’accepter !