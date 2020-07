Amel Bent: un message bouleversant avant la décision de justice concernant le procès de son époux !

Amel Bent est forcément très émotive en ce moment. En effet, les prochaines années de celui qu’elle aime pourrait être privées de liberté. Son mari, Patrick Antonelli comparaissait devant le juge dès le 17 juin, pendant trois jours. Impliqué dans une affaire de vente de faux permis de conduire, il risque cinq ans de prison et une amende de 150 000 euros. C’est le 8 juillet que la décision du juge est rendue. Et dans l’attente du verdict, Amel Bent partageait une story sur Instagram qui prenait une dimension émouvante compte tenu des circonstances.

Amel Bent traverse une période qui va lui demander beaucoup de courage

Amel Bent connaît parfaitement les déboires de son mari avec la justice. Elle a pourtant été présente pour le soutenir dans cette épreuve et n’a jamais remis en cause, ni leur amour, ni leur famille. Amel Bent espérait tout de même que son époux pourrait retrouver rapidement le cocon familial. Mais la justice en a voulu autrement. en effet, nous apprenons le 8 juillet dernier que Patrick Antonelli est condamné à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, et à payer une amende de 100 000 euros. Une véritable épreuve pour Amel Bent, pour son couple, pour sa famille.

Avant de connaître la décision du juge, Amel Bent imaginait le meilleur comme le pire. Dans une telle situation, elle devait tenter de se préparer à toutes les éventualités. Car elle doit rester forte pour ses petites filles, Sofia et Hana. Sur Instagram, elle sait qu’elle peut compter sur le soutien inconditionnel de ses fans. Alors, même si elle n’aime pas parler de sa vie privée, elle adresse un message que ses fans comprennent tout de suite.

Une chanson d’amour qui émeut les fans

C’est donc dans une story sur Instagram, à la veille du verdict, que les fans d’Amel Bent la découvre vulnérable. En effet, elle s’est filmée dans la pénombre d’une des pièces de chez elle. Elle apparaissait de dos et immobile. Et en bande son, seulement la belle voix de la chanteuse. Qui trouve la force d’interpréter une chanson aux paroles saisissantes. Il s’agissait du titre Amoureuse de Véronique Sanson. Et les fans d’Amel Bent ont parfaitement compris qu’elle faisait allusion à son époux.

Dans les paroles de la chanson, il est question d’un amour éperdu d’une jeune fille pour un garçon. Mais le garçon n’est pas fréquentable et la jeune fille le sait. Elle ne peut pourtant pas s’empêcher de l’aimer de tout son être. Et ce soir plus que jamais, elle voulait que la nuit dure toujours. Car cela voudrait dire qu’il ne partirait pas loin d’elle pendant deux ans. Impossible de ne pas se sentir bouleversé par l’émotion de ces paroles. D’autant que la story d’Amel Bent se termine sur des mots profonds. Ceux qui demandent si cet amour aura un lendemain lorsque celui qu’elle aime est loin d’elle.

Les fans d’Amel Bent ne feront pas l’amalgame de condamner la chanteuse pour les actes de son mari. Au contraire, ils feront leur possible pour la soutenir dans cette terrible épreuve qu’est celle de voir s’éloigner celui qu’on aime. Car, ne dit-on pas que le cœur à ses raisons, que la raison ignore ?