Amel Bent: une photo d’elle en peignoir! Gros buzz sur les réseaux sociaux!

Le 27 décembre dernier, la chanteuse Amel Bent a revu sa mère, sa petite sœur mais aussi son frère pour une magnifique journée en famille. Elle avait débuté très tranquillement, en peignoir, pour continuer avec une distribution de cadeaux. L’artiste a vraiment été gâtée par sa mère. Elle a d’ailleurs diffusé plusieurs clichés de cette journée et ses abonnés sur les réseaux sociaux ont beaucoup apprécié. LdPeople vous raconte tout !

La chanteuse Amel Bent est une inconditionnelle de mode. Depuis qu’elle affiche un tour de taille digne d’un mannequin, elle est rayonnante. L’artiste sait garder une allure très naturelle et s’habiller de manière très décontractée. La trentenaire a pu le montrer une fois de plus à ses plus de 650.000 fans sur le réseau social Instagram. Durant la journée du 27 décembre, le programme était chargé.

Amel Bent heureuse de voir sa famille

En cette période très compliquée, Amel Bent était très contente de pouvoir retrouver ses proches. Le 27 décembre dernier, elle était heureuse de voir plusieurs membres de sa famille. L’artiste a diffusé un premier cliché, tandis qu’elle n’était pas habillée. « Love my family (jamais sans mon peignoir) », a-t-elle indiqué sur une photo diffusée en story. Elle s’est ensuite habillée pour donner ses cadeaux. La jeune femme a mis un jean taille haute ainsi qu’un tee-shirt de couleur rose, et s’est fait un joli chignon. Gâtée par sa mère qui lui a donné un beau cadeau, l’artiste l’a partagé à ses abonnés. On lui a offert un sublime sac Hermès. « Merci ma maman que j’aime… Tu m’as gâtée », a souligné Amel Bent.

Une famille unie

Ce grand rassemblement familial a été l’occasion pour ses filles nommées Sofia (4 ans) et Hana (3 ans) de profiter de leur mère, leur tonton et leur tante, May, qui veut faire carrière dans la musique et prendre l’exemple de sa sœur ainée. Très écoutée durant la saison estivale, sa chanson Jusqu’au bout, en duo avec Imen Es, Amel Bent connaît le succès actuellement avec un second duo 1,2,3, avec le rappeur Hatik. Le clip a été diffusé il y a moins d’une semaine sur YouTube et cumule déjà plus d’un million de vues. Un beau succès pour cette fin d’année 2020 !

Amel Bent, une chanteuse populaire

En quelques années, Amel Bent s’est imposée comme l’une des chanteuses les plus populaires en France. Ses ambums ont connu un énorme succès et elle a enchaîné les tubes. C’est une chanteuse qui est au carrefour de plusieurs styles musicaux. Elle est régulièrement invitée sur les plateaux des émissions de variété. Sur les réseaux sociaux, elle est aussi très populaire et compte des centaines de milliers de fans. Ses concerts affichent aussi souvent complets. La jeune femme est impatiente de pour remonter sur scène. Pour le moment, les salles de spectacle sont malheureusement fermées pour des raisons sanitaires. Le secteur de la culture se mobilise pour une réouverture rapide.