Amel Bent victime d’une trahison? Elle réplique fermement

Ce samedi 20 février, lors des auditions à l’aveugle, Amel Bent a notamment été charmée par la voix d’une candidate. Si elle a appuyé sur le buzzer pour se retourner, elle ne s’attendait pas à voir un visage familier. En effet, la jeune femme qui s’est retrouvée face à elle ne lui est pas totalement inconnue. La rédaction de LD People va vous dire de qui il s’agissait réellement. Vous êtes prêts ?

Amel Bent ne reconnaît pas sa choriste dans ‘The Voice‘

Comme d’habitude sur « The Voice« , de nombreux candidats se présentent devant les jurés pour les convaincre. Cette fois-ci, Amel Bent ne s’attendait sûrement pas à voir sa choriste débarquer sur le plateau. Vanina a notamment fait forte impression avec sa reprise du titre de Dalida : « Laissez-moi danser« , qui a conduit Florent Pagny, Marc Lavoine et… Amel Bent à se retourner. Et en découvrant le visage, c’était la surprise : « C’est toi ? », a-t-elle lancé. Directement, elle s’est excusée de ne pas avoir reconnu sa collègue: « C’est honteux. Je ne l’ai pas reconnue tout de suite parce que je ne l’ai jamais entendue chanter ce répertoire !« .

Mais si tout le monde pensait que Vanina allait rejoindre la team d’Amel Bent, finalement la candidate a surpris tout le monde en choisissant d’aller du côté de Florent Pagny. Un choix que son amie comprend totalement :« Ma Vanina, mon amie, tout le monde ne comprendra pas ton choix d’avoir choisi la team Florent, moi je l’ai compris tout de suite… Tu n’as pas fait tout ce chemin pour qu’on remette en question ton talent et ta valeur. Et en venant chez moi, on aurait ouvert cette porte. Je t’aime et je suis fière de toi… On sera toujours dans la même équipe » a notamment déclaré la chanteuse.

Amel Bent recadre Vianney après une comparaison douteuse

Depuis plus de deux semaines, le concours de chant a débuté. Et on a déjà pu voir des petites chamailleries. En effet, Vianney, le petit nouveau, a déjà pris son aise avec le programme et n’hésite pas à faire des petites blagues. Après la prestation de la candidate Séri sur laquelle il s’est retourné ainsi qu’Amel Bent, il avait déclaré : « C’est le moment où tu choisis entre Timon et Pumba« , en faisant notamment référence aux personnages animés du film Le Roi Lion. Une comparaison assez douteuse, que la chanteuse n’a pas vraiment apprécié : « Je ne suis pas sûre que je valide cette vanne. Alors, je veux juste savoir un truc, c’est très important pour moi. Quand tu dis Timon et Pumba… ».

Vianney rétorque tout de suite, et déclaré qu’il était prêt à jouer le rôle de Pumba, évidemment. Une réponse qui rassure Amel Bent, qui n’hésite pas à remettre le chanteur à sa place : « Ah oui, c’est juste pour savoir parce que j’ai fait beaucoup d’efforts ces derniers mois… J’ai pas beaucoup mangé et Pumba il est gros quoi. Ça fait trois semaines que je ne mange pas, je refuse d’être Pumba je t’explique ». Pour rappel, la chanteuse a toujours été très complexée par sa silhouette. Avec quelques kilos en moins, elle se sent enfin bien dans sa peau. A la rédaction de LD People, on la trouve très belle en tout cas.

Pourquoi Amel Bent a-t-elle du divorcer ?

Alors que son époux, Patrick Antonelli, était acculé par la justice pour corruption et blanchiment d’argent, Amel Bent n’aurait eu d’autre choix que de divorcer. Une décision qui ne remet évidemment pas en cause le couple. Pour rappel, le père de famille, condamné à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, a en effet vu sa peine commuer en liberté conditionnelle avec port de bracelet électronique. Il avait été également condmané à verser plusieurs centaines de milliers d’euros.

Après ces démêlés avec la justice, Public a annoncé qu’Amel Bent a divorcé pour pouvoir déposer une déclaration de revenus séparée : « Le procureur a requis une forte amende contre mon client, alors qu’il a déjà été condamné l’an passé pour fraude fiscale à verser plusieurs centaines de milliers d’euros. Une somme qu’il n’est pas en mesure de rembourser (…) Et comme vous le savez, il a divorcé à l’amiable l’an passé. Car ce n’est pas à sa femme de payer » a notamment déclaré l’avocat. Comme vous le comprenez donc, c’est pour ne pas avoir à payer les erreurs de son mari, que la chanteuse à dû divorcer. Mais pas d’inquiétude, ils sont toujours ensemble.