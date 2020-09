Amélie Etasse (Scènes de ménages) maman! Elle dévoile tout sur la naissance de son enfant

Amélie Etasse incarne le personnage de Camille dans Scènes de ménages. Elle fait partie du duo d’acteurs qui jouent les rôles d’un couple de vingt ans d’écart, l’une professeur de yoga et l’autre pharmacien. Mais dans la vie, Amélie Etasse est une comédienne qui a la tête sur les épaules. D’autant plus qu’elle est parvenue à mener à terme une grossesse sans que personne (ou presque) n’en soit au courant. En effet, la comédienne est aujourd’hui heureuse de parler de son bébé mais elle n’aurait pas voulu que l’on en parle avant qu’elle en ait décidé autrement. C’est pourquoi les fans d’Amélie Etasse sont sous le choc. Découvrez la photo dans laquelle l’interprète de Camille explique être devenue maman.

Amélie Etasse a une grande nouvelle à annoncer à ses fans

Amélie Etasse crée la surprise sur Instagram. Elle dévoile, le 23 septembre, la photo d’un bébé en expliquant qu’elle en est la mère. Que cela fait même précisément un mois qu’elle a accouché de ce petit être dont elle prend soin de cacher le visage. C’est la surprise pour tout ses fans en commentaires. Personne n’avait idée de la grossesse de l’actrice. À certains commentaires, elle répond qu’effectivement elle avait dissimulé son genre rond. Amélie Etasse aura donc mis du temps avant de révéler son secret (environ dix mois). Mais à présent, elle voulait que ses fans apprennent la nouvelle. De plus, elle avait un message à adresser aux mamans.

L’actrice de Scènes de ménages a réussi à garder le secret tout du long

Sous couvert de partager la grande nouvelle avec ses abonnés, Amélie Etasse fait passer un message important. En effet, l’actrice, interprète de Camille dans Scènes de ménages, souhaite saluer le travail héroïque des mamans solos. Amélie Etasse est heureuse de pouvoir compter sur le papa de son bébé. Le premier mois qui suit l’accouchement semble avoir été éprouvant pour la jeune femme. Alors, elle imagine parfaitement qu’elle aura eu beaucoup de mal à faire seule ce qu’elle fait à deux avec le papa du bout de chou. Elle sait aussi que de nombreuses mamans sont contraintes d’être seule pour s’occuper de leur bébé. Et toutes ces femmes méritent un “respect infini” selon elle.

Le petit garçon d’Amélie Etasse a en effet de la chance de pouvoir commencer sa vie entouré de ses deux parents. Et il ne le sait pas encore, mais il peut aussi se réjouir du fait que ses parents protègent son identité et son anonymat. Sa vie privée était même protégée avant sa naissance car toute la grossesse de sa mère s’est faite en sous-marin. Les fans d’Amélie Etasse ont eu la surprise de découvrir ce petit être le 23 septembre dernier, sans aucun préavis.

Les fans auraient-ils pu deviner ?

Certaines photos auraient-elles pu nous laisser des indices à propos de la grossesse d’Amélie Etasse ? Pas vraiment, toutes les photos que partage l’interprète de Camille dans Scènes de ménages ne laissent pas germer de doutes. De plus, ce n’est qu’en de rares occasions que le compagnon de la comédienne apparaît à ses côtés. La vie privée d’Amélie Etasse est vraiment très importante pour elle. Et elle ne serait plus privée si ses fans en savaient trop. Les seuls éléments dont nous disposons donc, indiquent que son compagnon se prénomme Clément Séjourné et que leur petit bonhomme se prénomme Vasco.

La surprise est totale, Amélie Etasse a fait très fort

Bien que dans la légende, la comédienne indique ne pas être vraiment actuellement dans ces endroits merveilleux pour faire du yoga, personne n’imaginait qu’elle était alors enceinte. Vraiment aucune image ne pouvait laisser croire qu’Amélie Etasse attendait un enfant. La surprise est vraiment forte pour ses fans. Mais une fois la surprise passée, c’est évidemment la joie et l’enthousiasme qui s’emparer des abonnés. Les messages qu’ils lui adressent sont alors remplis de tendresse et d’admiration.

Mettre au monde un enfant est tout simplement incroyable, c’est un petit miracle de la vie. Les fans de l’actrice la félicitent donc et lui souhaite du bonheur en barre pour le reste des temps. Car c’est une étape qui va remettre beaucoup de choses en perpectives. Le sommeil, le rangement, le temps à soi, tout est recaler au deuxième rang. En effet, rien ne peut perte plus important que le bien-être et le développement de ce petit garçon d’un mois à peine.

Amélie Etasse et son compagnon vont certainement encore devoir faire quelques ajustements. Mais il est tout à fait normal que les jeunes parents prennent du temps pour trouver leurs marques. L’arrivée d’un enfant dans une vie chamboule et bouleverse. Mais les changements qu’il impose ne sont pas vécus comme des contraintes, tout se met en place naturellement et à son rythme.