Amir dévoile un cliché du mariage de sa “2ème femme de sa vie”, Elodie sa soeur (sublime)

Amir a très bien terminé l’année 2020, car il a célébré le mariage de sa soeur Elodie ! Et il a partagé une photo de la cérémonie sur son compte Instagram.

Pourtant l’année 2020 n’aura pas été la meilleure pour le chanteur Amir.The Voice l’a révélé en 2014 et, le chanteur qui avait représenté la France à l’Eurovision en 2016 a dû malheureusement reporter sa tournée au grand damn de LD People.

“J’espérais ne pas vous faire ce message mais vu l’évolution de la crise sanitaire, nous avons décidé de reporter le début de Re Tour. La tournée ne démarrera pas le 23 février prochain car c’est très compliqué de vous présenter le très grand spectacle qu’on a fait jusque là sans savoir si les salles seront à disposition. On aimerait attendre de meilleurs jours”, a-t-il annoncé à contre-coeur à ses fans ! Mais c’est à travers un nouveau projet qu’il s’est cependant consolé : “Moi qui n’aime pas les frustrations, j’ai décidé de faire un truc ! A la fin février, à la place de démarrer une tournée physique, on va faire un livestream pas comme les autres. On va faire quelque chose d’inédit.”

Mais le chanteur était aussi très déçu du résultat des NRj Music Awards car il n’a pas eu de prix.

Amir était donc heureux de passer en 2021 car elle augure de bonne choses. Un heureux événement en cette fin d’année. Concernant sa famille, le chanteur reste plutôt discret en général ! Il a souhaité partager les images d’un moment très joyeux passé avec sa famille sur son compte Instagram.

Plus précisément, il s’agit du mariage de sa petite soeur : “2020 n’a pas été à la hauteur, OK. Mais quelle chance de pouvoir la clôturer ainsi. Aujourd’hui j’ai vu ma petite sœur, mon bébé, grandir. Souriante, lumineuse, elle rejoignit son prince »,peut-on lire en illustration d’une photo où la jeune femme resplendit dans sa robe de mariée. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᴀᴍɪʀ (@amir_officiel_) Amir s’adresse ensuite directement aux futurs heureux mariés : “Élodie, bonne route mon amour. Kevin, prends bien soin d’elle t’as intérêt 😉. 2020 vous a aimés, ça se sent”. “[Sur la photo – deux des femmes de ma vie, un petit instant avant la rencontre]”, ajoute-t-il, avant de présenter ses voeux à ses fans. “Elle est sublime”, Magnifique mariée, pleins de bonheur à toi et ta famille”, “Superbe”, peut-on lite en commentaire de la part des internantes, les éloges allant bon train.

Une demande en mariage très originale.

Amir avait fait aussi une demande en mariage à son épouse Lital et il s’était confié à ce propos : Le moment le “plus troublant” et “plus déstabilisant” de sa vie, selon lui. “C’était tellement fort comme souvenir que je ne l’oublierai jamais“, confiait-il au micro d’Europe 1.