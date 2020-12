Amir en deuil : “le cœur très lourd” au plus mal avec le décès de cette enfant de 11 ans

Ce dimanche 6 décembre, sur son compte Instagram, Amir a fait part d’une triste nouvelle. Le jeune garçon, qui a inspiré sa chanson “On verra bien” est malheureusement décédé des suites une longue maladie. LD People vous explique tout.

La force et le courage d’Aaron et de sa maman

Si vous connaissez bien Amir, vous connaissez sûrement le titre “On verra bien” dans son nouvel album “Ressources”. Et bien ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que la chanson a été inspiré d’un fait réel : une rencontre dans un hôpital avec un petit garçon malade et sa maman. Une rencontre qui a bouleversé sa vie : “Elle nous a raconté comment sa vie a basculé du bonheur absolu à un profond cauchemar : son fils ainé devient très malade, elle a en même temps un divorce qu’elle gère, des galères financières, un bébé à la maison et elle doit s’occuper de tout ça” avait-il expliqué au micro d’Europe 1 à l’époque.

Amir avait poursuivi son propos en indiquant que la maman du petit Aaron avait été géniale, qu’elle avait toujours le sourire et qu’elle avait beaucoup d’espoir : “C‘est elle qui me reçoit parce que le petit est en train de se faire soigner par l’infirmière, on n’est pas rentrés tout de suite dans la chambre. Et quand elle nous parle, elle nous raconte tout ça avec presque sourire et beaucoup beaucoup d’espoir”. Et c’est justement ce courage, cet émotion que le chanteur a voulu transmettre dans la chanson “On verra bien“.

Amir annonce la mort d’Aaron sur Instagram

Malgré toute la force et le courage transmis par sa maman, le jeune garçon a succombé à sa maladie. En apprenant cette terrible nouvelle, Amir a décidé de laisser un beau message à son “copain” sur son compte Instagram : “Aaron mon copain, j’espérais tant partager ces images quand l’on fêterait ta guérison, mais malheureusement le destin a eu d’autres projets… Une injustice qui me dépasse” déclare-t-il tout d’abord. Il poursuit son propos ensuite et dit : “C’est le coeur lourd que je te dis au revoir, en te remerciant pour une leçon de vie inestimable et pour cette chanson qui aura toujours ce goût de toi. Celui d’un combattant. D’un garçon au courage rare.”. Et Amir de conclure : “Je t’espère apaisé, je prie pour ça”.

« Aaron mon copain », @Amir_Off émeut avec un message bouleversant https://t.co/ko6AL3wu8l — Bri_Cornelis (@voldenuit2003) December 7, 2020

Un message bouleversant qui a ému tout le monde sur les réseaux sociaux. Ainsi, plusieurs internautes ont pris le temps de réagir : “Je déteste cette vie où des enfants meurent. Courage aux parents”, “Un combattant qui restera dans le cœur de milliers de gens, tendres pensées pour ses amis, proches et famille”, “C’est si touchant. Repose en paix petit ange” pouvait-on notamment lire dans les commentaires. La rédaction de LD People se joint à la douleur des proches du petit.