Amir : énorme surprise ! déclare sa flamme a une ancienne Miss France.. les internautes s’affolent !

Lors de l’émission “La fête de la chanson française”, Amir a fait une surprise à Laury Thilleman. Pour le moins qu’on puisse dire, c’est que ce moment à fait fondre les téléspectateurs. La rédaction de LD People va vous en dire plus.

Amir fait fondre la toile avec sa chanson pour Laury Thilleman

Amir était l’invité de l’émission “La Fête de la chanson française“, diffusée ce weekend sur France 2. Un show qui a notamment été remis au goût du jour, quatre ans après avoir été supprimée des antennes de France Télévisions. André Manoukian et Laury Thilleman ont ainsi accueilli de nombreuses personnalités, tout au long de la soirée. Et justement, le chanteur a repris le titre “Fais moi une place” de Julien Clerc. Sur scène, assis sur un tabouret et micro en main, il s’adresse à l’ancienne Miss France.

Laury Thilleman, gênée mais aussi heureuse qu’Amir lui adresse cette chanson, était plutôt émue. D’ailleurs ce beau moment a marqué le chanteur puisque quelques heures après la diffusion de la séquence, il a repartagé ce moment sur son compte Instagram. En légende, le jeune homme a tout simplement écrit : “Chanceux d’avoir pu chanter cette si belle chanson à Laurey Thilleman”. Il n’en fallait pas plus pour que les internautes s’enflamment et fondent par ce petit jeu entre le chanteur et la Reine de beauté.

La belle demande en mariage d’Amir pour Lital

Si Amir a fait une belle déclaration pour l’ancienne Miss France, il a l’habitude d’être romantique. En effet, lors d’une récente interview pour Europ 1, le chanteur est notamment revenu sur sa demande en mariage en 2013. Philippe Vandel lui a alors demandé : “Vous dites que vous avez fait la demande à genou, vraiment. Au sens propre ?”. Il a alors répondu : “Oui, j’ai fait comme dans les bouquins, comme dans les livres. C’était dans un supermarché. On a fait comme si on allait chercher une bouteille de vin mais elle ne savait pas que j’avais déjà décoré tout le rayon et trois mille bouteilles avec écrit dessus : ‘Lital, veux-tu m’épouser ?”.

Sa femme Lital, d’ailleurs, avait déclaré il y a quelques mois maintenant, qu’Amir est toujours resté le même et qu’il n’avait pas changé depuis sa célébrité : “Il est resté Amir. Il est modeste, il est gentil, il est souriant, tout le temps, et il était comme ça avant aussi. C’est pour ça que je suis tombée amoureuse de lui. C’est unique, ce n’est pas une vie normale, mais qui a dit qu’une vie normale était mieux? On kiffe, on voyage beaucoup, on voit le monde, beaucoup d’endroits”.