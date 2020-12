Amir évoque une information totalement folle au sujet de Slimane ! (interview choc)

Amir raconte avoir été confondu avec son confrère, Slimane, par une fan très sûre d’elle. La boite à questions de Canal + plait beaucoup aux artistes qui adorent s’y présenter… pour buzzer.

Le chanteur Amir y est d’ailleurs passé il y a peu et il a répondu à une question autour d’une boulette qui concerne son ami Slimane. LD People revient sur cet événement quelque peu gênant.

“Quel est le dernier message chelou que tu as reçu sur Insta ?”, était-il écrit sur l’écran, “Y’a une fille qui m’a écrit ‘Slimane, j’adore ce que tu fais et j’aimerais vraiment que tu m’invites à te rencontrer après un concert. Et j’ai pas répondu parce que je ne m’appelle pas Slimane”, a révélé l’ancien candidat de The Voice, amusé par cette grosse erreur, plutôt gânante.

Le chanteur a révélé dans la foulée que dans son dernier album, la chanson qui met son fils Mikhael en avant, a été la plus “dure à écrire ».

“Je n’ai pas tendance à m’étaler sur ma vie privée. Et en même temps, c’est impossible de faire un album dans lequel je ne raconte pas la chose qui m’a le plus bouleversée depuis ma naissance… et c’est sa naissance ! » confie-t-il.