Anaïs Camizuli séparée et divorcée de Sultan, les raisons de la rupture et clarification complète

Après 2 ans de mariage, Anaïs Camizuli et son époux Sultan ont pris la décision de divorcer. Selon la gagnante de Secret Story 7, cette séparation a été prise ” d’un commun accord “.

Sur son compte Instagram, la jolie jeune femme a annoncé la nouvelle ses fans. Le lundi 19 octobre 2020, la jeune maman a donc officialisé une rumeur persistante depuis quelques semaines “ Alors oui, comme vous vous en doutez depuis un moment, je suis séparée de mon ex-mari. Depuis presque 3 mois, nous avons pris d’un commun accord la décision de se séparer. Une décision difficile certes, mais qui est à l’heure d’aujourd’hui plus facile pour nous, car on s’entend mieux ” a déclaré Anaïs Camizuli. Cette rupture semble donc être un soulagement pour l’ancienne candidate de téléréalité. Et elle est convaincue qu’il s’agissait de la meilleure décision à prendre. Anaïs Camizuli affirme également que sa petite fille est très heureuse comme ça. Dans son message publié sur le réseau social, Anaïs Camizuli précise que l’ex-couple garde d’excellentes relations ” Elle voit son papa tous les jours et nous lui avons expliqué la situation “.

Anaïs Camizuli

Anaïs Camizuli et son ex-époux semblent faire tout leur possible pour minimiser l’impact de cette rupture sur leur enfant : ” Il reste le père de ma fille et nous sommes liés à vie pour notre petite merveille. Donc comme deux adultes nous nous souhaitons mutuellement du bonheur ” déclare-t-elle avec beaucoup de lucidité. “ Nos chemins se séparent parce que le destin en a décidé ainsi “ a-t-elle conclu sa publication sur Instagram.

La star de téléréalité a profité de l’occasion pour également faire passer un message à ses détracteurs. Car selon elle beaucoup trop de gens ont parlé sans connaître réellement les raisons exactes de ce divorce. ” Pour les petites langues de vieilles (pour rester polie) de Marseille : occupez-vous de vos couples en carton, des caleçons sales de vos maris et des culottes sales de vos femmes. Quand vous aurez le courage de prendre la décision qu’on a prise, vous pourrez l’ouvrir. En attendant, vous n’avez pas le droit à la parole les cocues. Pendant 4 ans avec mon ex-mari, il y a eu du respect. On se sépare parce qu’il n’y a plus d’amour. Alors avant de critiquer ou de donner des leçons de vie, regardez-vous dans un miroir “ a déclaré la jolie brune sur Snapchat.

Même si ce n’est pas la première fois que le couple se sépare, cette dernière rupture semble définitive. Les deux jeunes gens paraissent être maintenant certains d’avoir fait le bon choix. Même si Anaïs Camizuli reconnaît avoir dû prendre une décision difficile, il n’y avait pas d’autre option possible selon elle. Il n’est pas question de vivre une relation sans amour. Et si celui-ci s’est envolé, il faut savoir en tirer les conséquences adéquates. Il restera de leur union une petite fille dont ils comptent bien prendre soin tous les deux. Anaïs Camizuli et son ex-mari sont d’ailleurs bien décidés à ne pas se déchirer pour protéger le bien-être de leur enfant. C’est donc une belle démonstration qu’un divorce peut parfois se passer sans haine et sans ressentiment. C’est en tout cas ce que les deux ex-tourtereaux semblent vouloir démontrer aujourd’hui.