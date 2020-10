Anastasia Salvi perd sa couronne Miss France 2021: des photos sans d’elle vêtements ont fait surface

Anastasia Salvi était élue Miss Franche-Comté 2020. Avec sa couronne de Miss et son écharpe, elle était équipée pour accéder à l’élection Miss France. Mais voilà, des photos d’elle sans vêtements ont refait surface sur la Toile. Or, aucune candidates à l’élection Miss France ne peut avoir poser de la sorte pour des photographies ou des films. Le règlement est très strict à ce sujet. Anastasia Salvi perd alors immédiatement sa couronne de Miss Franche-Comté et sa place dans la compétition nationale. Voici toute l’histoire de la destitution de la jeune femme et les fameuses photos qui la provoque.

Anastasia Salvi doit renoncer à sa couronne

Anastasia Salvi vivait un véritable rêve éveillé jusqu’au 6 octobre dernier. La veille elle était élue Miss Franche-Comté et n’arrivait pas à croire qu’elle allait pouvoir participer à l’élection de Miss France. Mais elle a été contrainte de se retirer de la compétition. Son inscription était contraire au règlement qu’elle s’était engagée de respecter. En effet, les candidates aux élections des Miss ne doivent pas avoir posé sans vêtements. Qu’ils s’agissent d’art de change rien du tout, elles sont toutes tenues de présenter les dites photos lors de leurs inscriptions pour voir leurs dossiers être étudiés. Mais Anastasia Salvi n’avait pas parlé de ses images. En revanche, elle n’imaginait pas qu’elle allait refaire surface et lui détruire son rêve. C’est donc avec une grande déception qu’elle doit rendre sa couronne, son écharpe et renoncer à un jour devenir Miss France.

Les photos ont été révélées au comité Miss France par un fan. Un homme a reçu des photos d’Anastasia Salvi sans vêtements et s’est tout de suite demandé si cela respectait le règlement. Il regrette de la voir ainsi évincée de la compétition mais ne regrette pas d’avoir donné les photos au comité. En effet, il aime beaucoup trop l’univers des Miss pour imaginer le voir égratigner par les polémiques. Puisque les photos circulaient, il a jugé sage d’en avertir le comité pour éviter davantage de problèmes.

Les photos qui causent sa chute

C’est Anastasia Salvi elle-même qui les partage sur son compte Instagram. Elle prend également le temps de s’expliquer à ce sujet. Les images datent de 2017 et elle n’a pas envisagé qu’elles puissent lui coûter son titre de Miss. C’est le cœur lourd mais loin des débats qu’Anastasia Salvi abandonne son rêve. Elle n’oublie pas non plus de remercier ses fans de leurs soutiens.