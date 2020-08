Angèle crée le buzz total, en dévoilant sa petite amie (Photo), elles sont sublimes!

Ce lundi 10 août, la chanteuse d’origine belge, Angèle brisait le silence sur sa relation avec Marie Papillon, par une publication qu’elle partageait sur son compte Instagram.

L’artiste, portait sur son cliché, un t-shirt à l’inscription ” Portrait of Women who love Women “, que l’on peut traduire par “ portrait de femmes qui aiment les femmes “, dans une mise en scène où elle se trouve sur des rochers face à la mer. Un texte qui est un hommage au film, Portrait de la jeune fille en feu, qui raconte l’histoire d’amour entre deux jeunes filles en 1770. Une réalisation de Céline Sciamma dans laquelle on peut retrouver Adèle Haenel et Noémie Merlant. Un film devenu culte pour le mouvement lesbien et bis*xuel, et qui a été nommé notamment au Golden Globes ainsi que couronné du prix du scénario au Festival de Cannes.

Marie Papillon, la nouvelle compagne de la chanteuse Angèle est loin d’être une inconnue. Une jeune femme de 32 ans qui est également une star comme sa nouvelle compagne, mais dans un autre domaine. La jeune femme est très active sur les réseaux sociaux. Elle compte plus de 160 000 abonnés sur Instagram et publie des contenus humoristiques qui rencontrent un très gros succès sur la toile. À côté de son métier d’actrice, elle est également une business woman avertie qui a de multiples cordes à son arc. Marie Papillon est très active dans le monde de la restauration ; elle a fondé un food truck et un traiteur très connu à Paris, ainsi que le Food market dans la capitale française. Il y a un an, elle créait également le studio Meurice, un atelier de photos dans les anciens locaux de l’ébénisterie de son grand-père.

Alors qu’elles ont passé une grande partie du confinement ensemble, Angèle affiche aujourd’hui au grand jour sa relation avec Marie Papillon par l’intermédiaire d’un message un peu décalé. Après plusieurs mois de rumeurs qui les disaient déjà en couple, la chanteuse a d’une certaine manière officialisé sa relation avec celle, qui aujourd’hui partage sa vie. La sœur du chanteur Roméo Elvis publiait donc un message en légende de la photo avec son t-shirt qui donnait enfin le nom d’une manière très claire de l’élue de son cœur : ” Au moins c’est clair. Enfin non pas Claire, Marie ! “. Une affirmation qui était confirmée par la principale intéressée qui répondait comme à son habitude avec beaucoup d’humour ” Elle en a de la chance cette Claire ! ” accompagné d’un cœur, et Angèle de répondre également “ Et moi alors ! “.

Les internautes n’ont pas manqué de réagir pour féliciter l’artiste par un grand nombre de commentaires ” Tu es la meilleure meuf “, ” Merci pour ça et pour tout le reste “, ” J’adore “, ” Trop forte “, ” Je t’aime “. Mais si Angèle et Marie Papillon ont officialisé leur relation sur le réseau social, la presse s’était déjà emparée de leur idylle, et publiait dès le mois de novembre dernier, des photos du couple en train de s’embrasser. Le magazine Public annonçait déjà l’année dernière que les deux femmes étaient très proches. Dans le magazine Télérama, la chanteuse parlait également de sa vie privée : “ En ce qui me concerne, je sens une très grande bienveillance de la part du public. Cela ne me dérange pas de porter des drapeaux, mais je ne peux pas le faire seul. Je ne vais pas parler au nom de toutes les femmes, ni au nom de toutes celles qui vivent des relations homo “. Un “ coming-out “ pour celle qui avait été en couple avec le danseur Léo Walk de 2017 à 2019. Un jeune homme qui fait partie de la troupe de Christine & The Queens, mais est également apparu dans les clips de son ex-beau-frère, le rappeur belge Roméo Elvis.

Âgée de 25 ans, Angèle est devenue en quelques années, une artiste reconnue dans le monde entier. Il faut dire également qu’elle est issue d’une famille dans laquelle la musique et la comédie sont réellement au cœur de son histoire. La jeune femme n’était autre que la fille du chanteur Marka et de la comédienne Laurence Bibot, mais également la sœur du rappeur Roméo Elvis. Après avoir intégré une école de jazz, elle jouera notamment avec le groupe de son père, avant de se lancer dans une carrière solo. Dès 2017, son premier single La Loi de Murphy réalisait un véritable buzz sur YouTube en récoltant des millions de vues.

Mais Angèle n’est pas seulement une interprète, puisqu’elle écrit ses textes et compose une partie de ses musiques. Des paroles à travers lesquelles elle aime dénoncer certains travers de la société avec un style qui lui est réellement propre. Elle se montre par exemple très engagée contre le s*xisme dans sa chanson Balance ton quoi, et s’engage dans plusieurs associations qui luttent contre les violences s*xistes et s*xuelles. Dans un autre titre Ta reine, elle parle également de la cause LGBT et de la difficulté de l’acceptation de la différence. La chanteuse bruxelloise revendique une liberté totale même si elle avoue avoir connu dans le milieu du show-business des moments où elle se sentait véritablement à l’écart. Aujourd’hui semblant parfaitement épanouie, Angèle décide de crier au monde entier son bonheur d’être amoureuse et rend publique sa relation avec celle qui partage sa vie depuis maintenant de nombreux mois.

De son côté Marie Papillon qui est en réalité un pseudonyme, est une jeune femme originaire du Havre et qui est devenue une influenceuse importante. Elle est notamment l’auteure de Marie dans ta boîte qui fait un véritable carton sur le net. Des séquences dans lesquelles, elle livre des capsules humoristiques en compagnie de son chien Bibi, qualifié comme l’animal le plus drôle de France par les internautes. Un compagnon qui avait d’ailleurs fait une petite apparition dans l’un des clips d’Angèle, il y a quelque temps.

Une idylle entre les deux jeunes femmes qu’elles ont décidées de révéler au grand jour sous les applaudissements de leurs fans. Des followers qui se réjouissent du bonheur affiché de la chanteuse et de la comédienne. Mais une histoire d’amour dont l’histoire était déjà relatée dans les paroles dans l’un des tubes d’Angèle. Sur le titre, Tu me regardes, le texte évoquait en réalité sa séparation avec son copain de l’époque et l’amour naissant avec Marie. Des paroles qui prennent aujourd’hui tout leur sens : ” Je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur ” chantait la belle Angèle. Une déclaration d’amour sous forme de chanson qui a dû ravir Marie Papillon tant le message semblait sincère.